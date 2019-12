Va por Andrés Iniesta Deportes 24 de diciembre de 2019 Redacción Por Verón, presidente del Pincha contó que tentaron al ex astro del Barcelona para que se sume al proyecto que encabezan sus ex compañeros Gabriel Milito y Javier Mascherano en el elenco platense.

LA PLATA, 24 (NA) -- El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, reconoció ayer que existen "conversaciones" para tratar de incorporar al experimentado futbolista Andrés Iniesta, quien fue compañero de Javier Mascherano en el Barcelona.

"Hoy no podemos decir que hay una negociación, sí conversaciones. Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no", indicó la "Brujita" en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia.

El nexo entre las partes es Mascherano, de muy buena relación con el crack español, de 35 años, ya que ambos compartieron muchos años vestuario en el Barcelona.

Independientemente de esta situación, Iniesta tiene contrato vigente con Vissel Kobe de Japón, donde percibe la abultada suma de 25 millones de euros por temporada.