Un símbolo de apertura, intercambio, y crecimiento continuo

Los arquitectos Fernando Fioramonti y Claudio Walter, quienes representaron al Distrito 5, nos cuentan su mirada sobre las ciudades vecinas y este hecho histórico para ambos colegios.

Ciudad de Novara

A pesar de que la ciudad de Novara tiene 105.000 habitantes, muy similar a nuestra ciudad, se encuentra en otro contexto socioeconómico y cultural diferente. Hay diferencias muy significativas como la geografía, la extensión del territorio, la historia de la ciudad. Novara es una ciudad que paso por distintas eras de la historia, es una ciudad medieval que estaba prácticamente amurallada, tenía un anillo circundante al área central que se terminó transformando en centro histórico y prioritariamente peatonal. Algo que llama la atención es que si bien las calles se circulan vehicularmente tienen prioridad peatonal, es decir no hay delimitación de cordones, no hay diferenciaciones es todo un solo plano donde el auto va al lado del peatón muy despacito con absoluto respeto.

En ese centro histórico confluye la ciudad en su conjunto y empieza a manifestar la diferencia social y poder adquisitivo. Hay mucha más oferta comercial, desde lo gastronómico, indumentaria, hay todo tipo de comercio uno al lado del otro, varias cuadras y entrelazadas, no es una sola calle como puede ser en nuestra ciudad, la avenida Santa Fe. La estructura urbana no es reticular, no es octogonal como nuestra ciudad, es más heterogénea, más radial, más orgánica.

Ceremonia y acto de firma

El evento en si superó todas las expectativas que nosotros teníamos, si bien era alta porque era un acontecimiento muy importante, nos sorprendimos porque ellos realmente tenían más expectativas y lo expresaban en todo momento.

En el acto mismo de la firma del hermanamiento participaron Nicoletta Ferrario, Presidenta de la Orden de Arquitectos de las Provincias de Novara y Vco; Alessandro Canelli, el alcalde de la ciudad de Novara; Arq. Alessandra Ferrari, concejal nacional de arquitectos de PPC y coordinador del departamento de cultura y del Dr. Gianni Capel Badino, delegado de la comunidad de Novara en el mundo. Fue abierto al público general y contó con la presencia de rafaelinos que se acercaron a ser parte de ese momento, entre ellos nos gustaría destacar al arquitecto Alejandro Borda, matriculado de nuestra ciudad, y Nicolás Schiavi y su novia Selene Aguirre quienes resultaron ser los mejores anfitriones durante nuestra estadía en Novara. Toda la ceremonia se generó un ambiente muy agradable.

Cabe destacar que, si bien para nosotros se trataba de un hecho histórico, para ellos también lo era. Nos pareció valioso y para destacar que el hermanamiento no fue tomado a la ligera, no fue solo el protocolo de la firma, sino que nos enviaron una serie de protocolos, requisitos y compromisos entre ambos colegios que deberíamos cumplir de acá en adelante. Eso nos demostró de antemano que era una cuestión seria y lo veíamos muy bien para que no quede en el olvido y el vínculo pueda ir afianzándose año a año.

Sobre el hermanamiento

Creemos que el hermanamiento puede aportar la formación reciproca y puede resultar mucho más provechoso para nosotros que para ellos, ellos creen que es al revés y es bueno que así sea. Tenemos la mirada puesta al primer mundo como referencia y ellos son parte. También nos sirve para conocer cómo funciona la actividad en ese contexto nos puede hacer crecer significativamente al profesional.

Esta el compromiso también de empezar a trabajar para promover intercambio entre los dos distritos, las dos ciudades. Lógicamente eso lo vamos a ofrecer a la matrícula para el que tenga interés y califique para hacerlo.

Fernando y Claudio destacan que esta experiencia fue sumamente gratificante y creen que la mejor manera de sintetizarlo es a través de las palabras de la presidenta del Colegio de Novara quien posteo en sus redes “Como se dice, cuando las cosas nacen por casualidad son las más bellas, así fue también esta vez. Una visita inesperada hace unos meses, la idea del hermanamiento compartido con entusiasmo y un pedazo de vida pasado con gente maravillosa”.

Fernando cuenta estuvo muy agradecido por la experiencia, que en lo personal el hermanamiento tiene un plus, la ciudad de Novara es muy importante para él ya que se trataba de la ciudad de su abuelo.

Estos hechos demuestran nuestra intención de lograr un colegio abierto a la matricula, a la sociedad, a la ciudad y otras ciudades, es decir, el camino que nos gustaría seguir.

Alejandro Borda, arquitecto rafaelino en Novara

Alejandro Borda es Arquitecto matriculado del distrito Rafaela y se podría considerar como uno de los pioneros en beneficiarse de este hermanamiento. Él recalcó la importancia de este acontecimiento, ya que presenciar esta ceremonia le permitió estar en contacto directo con los dos Colegios. las secretarias se pusieron a disposición, lo orientaron para proseguir con la validación de su título argentino en Italia. Se puso en contacto con arquitectos del medio que pueden significar futuros trabajos. Agradece a los Arq. Fernando Fioramonti y Claudio Walter, la comisión directiva y a la arq. Adriana Francone.