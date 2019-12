Rita Bernhardt es la nueva presidente de la UCR local Locales 23 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

AUTORIDADES. La UCR local quedó con una nueva estructura, con Bernhardt a la cabeza.

El pasado viernes por la tarde, los integrantes de la UCR local, se reunieron en su comité de calle Bolívar para designar las nuevas autoridades que estarán al frente del partido. Alejandra Sagardoy, presidente a cargo hasta ese momento, abrió el encuentro repasando el gran trabajo realizado en estos años y la responsabilidad que conlleva ocupar ese lugar en el partido.

Además, recordó la labor que se hizo durante la campaña electoral de 2017 cuando salieron a caminar los barrios de la mano de Leo Viotti -hoy concejal del bloque UCR-Cambiemos-, lo cual les permitió ganar ampliamente las elecciones y conseguir las 2 bancas radicales en el Concejo.

Por otro lado, hizo hincapié en el gran esfuerzo realizado este año en las elecciones de junio que también dio sus frutos, ya que sumaron a Germán Bottero y Miguel Destéfanis como concejales del Bloque UCR-Cambiemos.

Y remarcó lo que significa para el partido el hecho de que hoy 4 radicales estén siendo parte del poder legislativo de la ciudad.

También reconoció el trabajo de la juventud radical en los barrios y agradeció a todos los que ponen día a día su granito de arena para que el partido radical esté hoy representado en el Concejo.

Expresó, “Si no hay equipo no se llega a ningún lado, siempre hay un equipo detrás, es imposible llegar solo, si no hay un equipo trabajando duro”.

Por último, dando paso a la palabra de la nueva presidente, puntualizó la función social del comité que durante su gestión estuvo abierto a capacitaciones de distintos sindicatos, entidades intermedias y clubes. Señalando, “El Comité siempre estuvo abierto para aquellos que no están dentro de nuestro espacio político, siempre que necesitaron el Comité estuvo abierto a la gente.”

Le deseó lo mejor a Rita Bernhardt, la nueva presidenta, la cual también tiene un largo recorrido dentro de la militancia radical y según reconoció Sagardoy comparten los mismos valores y las mismas ideas.

Por su parte, Rita expresó su agradecimiento por el lugar que hoy le toca ocupar en la conducción del Radicalismo en la ciudad. Planteó que al igual que la ex presidente, ella continuará trabajando en la misma línea con un comité abierto a la gente, a todos aquellos que quieran sumarse aportando ideas, sugerencias y críticas constructivas para fortalecer el partido. Expresó “hoy teniendo 4 bancas en el Concejo Municipal, no es una tarea menor tener que acompañarlos desde el partido, sosteniendo los principios del radicalismo”.

También consideró importante incentivar a la juventud para que se involucre en la política, seguir invitándolos a que se sumen y se comprometan a participar para poder construir juntos el modelo de ciudad que queremos.

Respecto al lugar que ocupan hoy en el poder legislativo dijo “Hoy somos oposición y tenemos que defender las ideas de quienes no votaron por el oficialismo y representarlos responsablemente en el Concejo”.

Por último, le habló al auditorio diciendo “Tenemos que trabajar incansablemente para hacer de Rafaela, una ciudad que avance, una ciudad donde todos podamos vivir mejor” y finalizó presentando a quienes la acompañarán en los distintos cargos.

Todos los que se dieron cita en el lugar cerraron la noche con un fuerte aplauso a las nuevas autoridades y Alejandra Sagardoy tomó nuevamente la palabra para reconocer la importancia del lugar que ocupa la mujer en el partido, la conquista de espacios y cargos que tradicionalmente estuvieron destinados solo a los hombres y agradeció al conjunto de los integrantes del comité por estar abiertos y avanzar hacia un partido más equitativo, que incluye y pone en valor el rol protagónico de las mujeres en la conducción del radicalismo.