Mayco Vivas fue elegido otra vez como Deportista del Año Deportes 23 de diciembre de 2019 Redacción Por Como en 2018, el Puma fue elegido en la Fiesta del Deporte. El premio fue recibido por su padre Mario. Otras distinciones importantes fueron para Tomás Mondino, Tomás Kummer y la dupla Gustavo Alfaro - Sergio Chiarelli.

Ver galería 1 / 6 - FOTO M. LIOTTA SATISFACCION./ Mario Vivas, padre de Mayco, recibió el premio mayor del deporte rafaelino del intendente Castellano. REVELACION./ Fue para Tomás Mondino. TERNA FUTBOL PRO./ Fue para Donatti, recibiendo un familiar. Junto, A. Niz y M. Zbrun. AUXILIAR DEPORTIVO./ Sergio Chiarelli recibió (no pudo estar Gustavo Alfaro). DEPORTISTA AMATEUR./ El futbolista Tomás Kummer. PREMIO A LA TRAYECTORIA./ Fue para Oscar Canela.

El rugbier Mayco Vivas, por segundo año consecutivo, fue elegido anoche Deportista del Año de la ciudad de Rafaela, en la 23° Fiesta del Deporte organizada por la Municipalidad de Rafaela y que se llevó a cabo frente al Bv. Santa Fe, en la intersección con la Plaza 25 de Mayo.

El jugador surgido del CRAR, que obtuvo el subcampeonato del Súper Rugby con Jaguares e integró el seleccionado nacional Los Pumas en el Mundial desarrollado en Japón, obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección. Cabe destacar que las ternas se eligieron de manera participativa y democrática en función del mérito deportivo. Participaron de la misma, integrantes de la Comisión Asesora Municipal del Deporte y periodistas deportivos de la ciudad.

Debido a sus compromisos con Jaguares, ya que este lunes estará entrenando en Buenos Aires en el marco de la preparación para el Súper Rugby, el premio fue entregado por el intendente Luis Castellano a su padre Mario.

Respecto a las demás distinciones de mayor trascendencia y que son tradicionales en el evento, cabe mencionar que el premio Revelación fue para el atleta Tomás Mondino, reciente doble campeón Sudamericano Escolar U14; el de Deportista Amateur para el futbolista Tomás Kummer, surgido en Ben Hur, que milita en Talleres de Córdoba y que viene de integrar la selección nacional Sub 15 subcampeona del Sudamericano de la categoría; el auxiliar destacado fue para la dupla Gustavo Alfaro - Sergio Chiarelli por su gran trabajo en Boca Juniors (estuvo "Tincho", ya que "Lechuga" no pudo asistir) y el ex deportista fue para Oscar Canela por su trayectoria automovilística.

Castellano comentó al finalizar la ceremonia de entrega de premios: "Un agradecimiento a todos los deportistas, a sus familias, a las instituciones deportivas y a tantos que hacen posible que el deporte de Rafaela sea cada día mejor y contenga a tantos chicos y chicas”. “Tuvimos una hermosa noche y una hermosa fiesta. Felicitaciones a Mayco Vivas y a todos los deportistas que son un orgullo para nuestra ciudad. Lo de Mayco Vivas, con una presencia en un mundial en un equipo argentino, es lugar importante para ser un embajador de Rafaela”, agregó el Intendente.

También agradeció a “todos los que trabajaron en la selección de las ternas y los ganadores, a los periodistas deportivos y de la Comisión Asesora Municipal del Deporte. También a la Subsecretaría de Deportes porque la fiesta salió impecable”.

En el historial de la Fiesta, el fútbol tuvo cuatro elecciones (2 a través de Ezequiel Medrán, otra con Sergio Comba y la restante con Guillermo Sara); también el tenis tuvo cuatro premios máximos (María Emilia Salerni en 3 oportunidades y Florencia Molinero); lo mismo el ciclismo (tres con Mauro Agostini y otra Luis Vegetti); en tres ocasiones el básquetbol (Melisa Gretter dos y Roberto Acuña); tres el motociclismo (a través de Sebastián Porto); dos ahora el rugby (con Vivas); una el tiro práctico (con Germán Romitelli); karate (José Palmucci); y bochas (Omar Serrano).



GANADORES DE TERNAS

Aeromodelismo: Mario Palmieri.

Ajedrez: Gerónimo Hevia.

Automodelismo: Fabián Benz.

Automovilismo zonal: Fabián Mainero.

Automovilismo Nacional: Nicolás González.

Atletas con discapacidad: Lucas Negreira.

Atletismo: Pedro Emmert.

Basquet: Melisa Gretter.

Billar: Mariano Morbidoni.

Bochas: Omar Serrano.

Boxeo: Omar Díaz.

Ciclismo: Farid Suárez.

Fútbol de Liga: Gastón Monserrat.

Fútbol profesional: Alejandro Donatti.

Gimnasia Artística: Valentina Peretto.

Golf: Julieta Ronco.

Handball: Santiago Busto.

Hockey: Abril Beltramino.

Intercolegiales Individuales: Tomás Mondino.

Jiu Jitsu: Alan Strada.

Karate Do: Triana Ramirez.

Midgets: Gonzalo Zbrun.

MMA: Cristian Mansilla.

Mountain Bike: César Bonetto.

Motociclismo: Jonatan Ghione.

Patín: Constanza Junges.

Pedestrismo: Rodrigo Visconti.

Pelota Vasca: César Azzaroni.

Triatlón: Sergio Peretti.

Rugby: Mayco Vivas.

Rural Bike: Gisela Cattáneo.

Saltos Hípicos: Jorgelina Valle.

Taekwondo: Facundo Boide.

Tenis: Sofía Vivas.

Tiro: Germán Romitelli.

Trail Running: Mónica Montenegro.

Ultramaratón: Sergio Parisi.

Voley: Constanza Acevedo.

Volovelismo: Amílcar Mirasso.

Wushu: Ariana Aguilar.



MENCIONES ESPECIALES

Individuales: Escalada Deportiva, Caballero Romina. Fisico culturismo: Fontanetto Diego. Polo: Cicarelli Javier. Duatlón: Rodríguez Osvaldo. Tiro a la Hélice: Batistoni Matías. Patín Carrera: Albera Nicolás. Natación: Donnet Andrés. Patín: Godoy Milena. Taekwondo: Rolón Aldo.

Menciones en equipo: Club 9 de Julio: Campeón Torneo Apertura L.R.F; Club Ferrocarril del Estado: Campeón Torneo Clausura L.R.F.; Club Atlético de Rafaela: Campeón Torneo Apertura/Clausura L.R.F. Femenino; Club Atlético de Rafaela: Campeón Torneo Oficial Primera División A.R.B.; CRAR: clasificación a Primera "A" de la A.S.H. femenino sobre césped; CRAS: Ganadores Copa Nacional de Clubes U16; CRAS Y CEF 53: Campeones provinciales del Gran Prix 2019 en Atletismo; Club 9 de Julio: Bicampeón Hockey femenino F.O.S.H.

Además, hubo numerosas distinciones a la trayectoria deportiva, entre ellas a Víctor Hugo Fux, Jefe de Deportes de LA OPINION (ver página 8).

Merece apuntarse la muy buena cantidad de público que se dio cita en la zona céntrica para presenciar la ceremonia.