El comercio tuvo un domingo laborable

Inusualmente, una tienda de calle Primera Junta a media cuadra del estadio de Atlético de Rafaela tenía sus puertas abiertas ayer pasada las 18 hs., al igual que un comercio de venta de ropa para bebés y niños y regalería infantil de calle Necochea al 800. En el microcentro rafaelino también se pudo advertir que numerosos negocios decidieron trabajar como si fuera un sábado con el objetivo de aprovechar el tiempo libre de tantos rafaelinos que paseaban y todavía no compraron los regalos para esta Navidad.

"En los últimos días miles de trabajadores cobraron sus aguinaldos y están tratando de cerrar los regalos. No queda más margen para que puedan elegir lo que buscan y si este lunes tienen que trabajar no disponen de tiempo libre para dedicarse a las compras, encima se les suma que deben ir a los supermercados para asegurarse lo que van a comer en Nochebuena y en Navidad. Abrir un domingo entonces es bueno para nosotros que vendemos y mejor para la gente que en su día libre se puede dedicar sin tanto apuro para asegurarse los regalitos sin tener que salir a lo loco entre lunes y martes", afirmó un comerciante consultado por este Diario.

Por caso, los empleados de la Municipalidad de Rafaela percibieron el viernes las horas extras y el sábado, el medio aguinaldo con cláusula gatillo por la inflación, según informó el propio SEOM.

"¿Si se vendió bien? La verdad que valió la pena trabajar el domingo", respondió el comerciante consultado. "Son los últimos días para hacer caja antes de que se corte todo. Si no lo vendiste hasta el 24 después viene un parate importante. Solo la fiesta de los Reyes Magos puede volver a mover al comercio pero muy puntualmente a las jugueterías. Así que hay que tratar de vender ahora, desde el jueves solo serán días de cambios de regalo y menos ventas", sostuvo.

En cuanto a la modalidad de pago, los que cobraron el aguinaldo buscan aprovechar ofertas y promociones al contado o con tarjeta de débito, pero si las compras son por cifras más importantes "se tarjetea en cuotas".

De todos modos, como siempre hay familias que dejan todo para lo último, entre hoy y mañana se espera una importante actividad en el comercio de la ciudad, así como también en los supermercados, verdulerías y carnicerías. En el caso de estos tres últimos rubros, todavía tendrán niveles de ventas considerables de cara a la fiesta de fin de año, en los próximos días. Para el resto, hoy y mañana serán claves, después la intensidad caerá drásticamente y volverá a ser una economía en crisis.