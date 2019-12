Vicentín vendió parte de su capital accionario Locales 23 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La empresa Vicentín, la mayor cerealera de la Argentina, transfirió una parte de su capital accionario a su socia Glencore, para saldar deudas comerciales. La compañía informó en un comunicado que transfirió "un 16,67% de su tenencia accionaria en Renova a Renaisco BV, afiliada de Glencore Agriculture".

De este modo, la multinacional de origen suizo Glencore es el accionista mayoritario de Renova SA, "con el 66,67% de las acciones", precisó Vicentín.

Esta última empresa, que opera desde hace 90 años en el mercado argentino, mantiene el 33,33% de Renova, una firma conjunta fundada en 2007 en Santa Fe con Glencore, donde cada una controlaba el 50%.

Renova produce harinas y aceites de soja en Timbúes y biodiesel en San Lorenzo, ciudades santafecinas.

Vicentín tiene serios problemas de liquidez: recientemente, frenó la operación en tres plantas y no pudo hacer frente a vencimientos por 350 mil dólares (apenas el 10% de la deuda que necesita reestructurar).

Sin embargo, en la compañía argumentan que atraviesan una situación de "estrés financiero", y no de una crisis estructural.

La empresa señaló que la normalización de su situación "no podrá alcanzarse sino enderezando todos sus esfuerzos al objetivo de volver a alcanzar su más plena actividad productiva, lo cual demanda ineludiblemente enfocar los recursos disponibles, en primera medida, a normalizar sus relaciones con quienes son su contraparte natural en ese empeño: los productores".