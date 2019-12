Una terna podría enfrentar a pareja de directores

Por María Eugenia Capelo



Corría el año 2009 y Noah Baumbach decidió dirigir la película Greenberg, que protagonizaría su esposa, la actriz Jennifer Jason Leigh, que además lo ayudó a escribir el guión. Para acompañarla eligieron al exitoso Ben Stiller, que ayudaría a potenciar este film independiente. Pero durante un casting en la ciudad de Sacramento, el director conoció a Greta Gerwig y la eligió para ocupar el lugar de su mujer. Y allí nació el amor.

Noah se separó de Jennifer y se unió a Greta, a quien le lleva 14 años. En marzo tuvieron su primer hijo, Harold. Son un matrimonio consolidado, que mantenerse unido a pesar las dificultades que tiene una industria tan difícil como es la del cine, y más aún en Hollywood. Y no solo que el amor continuó, sino que en también pudieron crecer en sus respectivas carreras. Sin embargo en febrero podrían tener una dura prueba que pondría en juego la armonía de la pareja: un feroz enfrentamiento por el anhelado Oscar al mejor director/a.

Él se puso detrás de cámaras en Marriage Story (Historia de un matrimonio), el film de Netflix protagonizado por Adam Driver y Scarlett Johanson que narra el camino difícil y doloroso que enfrenta una pareja que decide divorciarse. ¿Será que a Baumbach le recuerde su propio divorcio de Jason Leigh y la lucha por la custodia de su hijo en común?.

Ella, por su parte, dirigió una nueva versión del clásico de Louisa May Alcott, Mujercitas, con la que aspira ganar el Oscar. Este hecho inédito los llevó a ser la portada de una de las revistas más importantes sobre noticias de cine, The Hollywood Reporter. Un matrimonio talentoso y respetado de la meca del cine, que lleva varios años haciendo diferentes filmes y que el público recibe de la manera positiva.

El caso tal vez más cercano, a un enfrentamiento así en los Oscar, fue el de Kathryn Bigelow, nominada y ganadora por The Hurt Locker y su ex marido, James Cameron, por Avatar. Ella se llevó los dos Oscar por mejor dirección y película, mientras que Cameron la aplaudía desde su asiento. Pero Noah y Greta están unidos y por lo pronto no quieren separarse. Por el contrario, tienen muchos proyectos en común.

Baumbach tiene en su haber muchos trabajos que lo vinculan a los filmes indie (concepto que remite al cine independiente -de allá al abreviatura que denomina el término- y películas producidas fuera de los grandes estudios) y varios de ellos los hizo en colaboración con su actual mujer. La película Frances Ha fue escrita por ambos y protagonizada por Greta -está disponible en Netflix- y lo mismo ocurrió con Mistress America, en 2015. Disfrutan de trabajar juntos y los dos suponen ganancias importantes para quienes decidan apostar a esta pareja. Próximamente volverán a trabajar juntos en la película que Warner Bros. está preparando para el próximo año, Barbie, con Margot Robbie como protagonista.

Pero no todo fue éxito para este matrimonio. En 2012 HBO decidió no avanzar con el proyecto en el que ambos participaban, The Corrections, basada en una novela de Jonathan Franzen. Un presupuesto muy costoso fue supuestamente la causa de que el proyecto no prosperara. Pero más adelante aparecería para Greta una gran oportunidad: Little Women, protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothee Chalamet y la gran Meryl Streep en el rol de la Tía March.

Luego de haber dirigido y escrito Lady Bird -película por la que Gerwig obtuvo dos nominaciones al Oscar como directora y guionista, y tiene muchos aspectos autobiográficos-, Greta no paró de cosechar premios. Y ahora le llegó esta oportunidad, en la que podría quedar nuevamente nominada a una de las categorías más importantes de la Academia de Hollywood.

Historia de un matrimonio y Mujercitas tienen además otra particularidad que las une: en ambos filmes participa la actriz Laura Dern, En la pelicula de Baumbach interpreta a una abogada eficaz, mientras que es una madre comprensiva de las cuatro hermanas March en el film de Gerwig.

Para conocer las nominaciones de los Oscar, que se entregarán el 9 de febrero, habrá que esperar hasta el próximo 13 de enero. En esa fecha recién se sabrá si se da finalmente el enfrentamiento de dos directores de un mismo matrimonio.