Libertad espera la confirmación Deportes 23 de diciembre de 2019 Redacción Por Los sunchalenses confirmaron la continuidad de Gabriel Rivarossa. Esta semana llegaría desde el Consejo Federal la invitación oficial.

Libertad ya tiene su DT para la temporada 2020. Gustavo Rivarossa, quien asumió a principios de junio del 2019 a la dirección técnica aurinegra, fue ratificado en su cargo. A su vez se sumará definitivamente el preparador físico Fabián Montenegro, quien ya venía trabajando con el grupo.

Bajo su conducción, Libertad disputó 17 partidos, 4 del Apertura y 13 en el Clausura. El récord marca que en esos encuentros el Cañonero cosechó 8 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Además fueron varios los juveniles que tuvieron sus primeros minutos en Primera División.

Por otra parte cabe mencionar que si bien en medios nacionales se informó que Libertad sería acreedor de una de las licencias del Regional Amateur para las próximas tres temporadas, aún no ha llegado oficialización alguna a la Institución. De concretarse lo mencionado anteriormente, Gustavo Rivarossa será el encargado de dirigir dicha competencia.

A priori, hoy estaría la confirmación oficial, ya que el Consejo Federal está definiendo los listados definitivos de equipos por cada región para luego elaborar las posibles zonas.



LOS EQUIPOS DE SANTA FE

Al aguardo de cómo armará las zonas el Consejo Federal y cuál será el formato del torneo previsto en su inicio para el 2 de febrero, repasamos los equipos de nuestra provincia clasificados:

Atlético de Carcarañá (Liga Cañadense); Ben Hur de Rafaela (Liga Rafaelina, Plaza por la Fed. Santafesina); 9 de Julio de Rafaela (Liga Rafaelina); Brown de San Vicente (Liga Rafaelina); Libertad de Sunchales (Liga Rafaelina, obtuvo licencia); ADIUR de Rosario (Asociación Rosarina); Atlético de San Jorge (Liga Departamental San Martín, obtuvo licencia); Gimnasia y Esgrima de Santa Fe (Liga Santafesina); Ateneo Inmaculada (Liga Santafesina); Ex Alumnos de San Antonio de Obligado (Liga Ocampense, participará en la Región Litoral Norte frente a equipos de Chaco ).

Resta un equipo de la Regional Sanlorencina de Fútbol entre PSM vs. At. General San Martín.