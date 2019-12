"Es a favor de todos los rafaelinos” Locales 23 de diciembre de 2019 Redacción Por Así lo aseguró el concejal justicialista Jorge Muriel en relación al veto propositivo que oficializó el Departamento Ejecutivo, en relación al 0,5% destinado a dicha entidad y que sale de la Tasa General de Inmuebles y del Derecho de Registro de Inspección.

En las últimas horas se generó una especie de polémica por el veto propositivo que impulsó el intendente Luis Castellano, para incorporar a otras instituciones que así lo requieren al porcentaje de la Tasa General de Inmuebles y del Derecho de Registro de Inspección que se decidió a través de la Ordenanza N° 5.146 otorgarle a la Asociación de Bomberos Voluntarios.

Sucede que a partir de esto se abrió el juego y otras ONG que se sienten en iguales condiciones solicitaron la asistencia del Estado local.

“Lamentablemente sucede lo que dijimos que iba a suceder, esto ya lo charlamos con el concejal Bonino y destaco aquí también la gestión del concejal Viotti que modificó la ordenanza original que pretendía destinar el 1,5% de la Tasa pura más el DRI, eso significaban 12 millones de pesos al año y vuelvo a repetir para que quede bien claro no ponemos en tela de juicio el aporte al cuartel de Bomberos Voluntarios, lo que se pone en discusión es el fondo, de donde sale, que dejamos de hacer porque no estaba presupuestado. Además iba a pasar esto que está pasando, que muchas instituciones que tienen también necesidades vengan a pedir la igualdad en el trato”, dijo el concejal oficialista Jorge Muriel.

Defensa Civil que es una ONG que presta servicios a la sociedad de manera voluntaria, salió a exponer sus necesidades y pidió un mismo trato, así ocurrió también con Bomberos Zapadores y con el Radio Club Rafaela .

“La verdad es que esto no se debería estar discutiendo porque debería ser el Estado el que diera estas respuestas, por ejemplo teniendo en muy buenas condiciones a los bomberos zapadores para que puedan cubrir las necesidades de una ciudad como Rafaela de 110.000 habitantes, con la complejidad que tiene su tránsito y toda su área industrial como ya sabemos, esto no sucede. Hay una ley nacional que prevé la creación de Bomberos Voluntarios, hay una ley nacional que otorga aportes a esta institución y estamos tratando de acompañar para que Bomberos Voluntarios de Rafaela reciba ese dinero y que son importantes a lo largo del año”, continuó diciendo el concejal del PJ.

En relación al veto propositivo que fue oficializado en las últimas horas, Muriel manifestó que es acertada la postura del intendente.

“Es bueno que a través de la Junta Municipal de Protección Civil que tiene todo los elementos en estas cuestiones para poder trabajar en conjunto y tener todas las herramientas financieras para ir dándole cumplimiento a cada proyecto lo vemos con buenos ojos. Eso se va a oficializar en las próximas horas y hay que entender que esto no va en contra de bomberos sino a favor de todos los rafaelinos porque también se hizo una movida diciendo que el intendente quiere que desaparezca Bomberos Voluntarios y no es así”, enfatizó Muriel.



SOBRE LAS PERTENENCIAS POLÍTICAS

En algún momento trascendió a través de diferentes comentarios, sobre todo en redes sociales, señalando que la actitud del oficialismo local hacia Bomberos Voluntarios, tenía que ver con que muchos integrantes pertenecen o están alineados políticamente a Cambiemos.

Respecto a esta pregunta Muriel fue muy claro: “esas son cuestiones que se dicen y uno no lo puede evitar porque la democracia permite que uno se exprese libremente, pero no creo que en Bomberos Voluntarios miren el color político de quienes quieran pertenecer a la institución. No tengo dudas de que debe ser una entidad bien diversa en lo político, pero después hay suspicacias, yo no digo que sea casualidad. El presidente de la Asociación formó parte de la lista de Cambiemos y hay algunos otros integrantes también, pero repito no creo que le miren el color político a quien quiera ser parte de la comisión”, finalizó.