Batista y las disputas de siempre

(Especial para LA OPINION). - Alguna vez Gerardo Martino, agotado de lidiar contra la hipocresía de un sector de la dirigencia del fútbol argentino, tomó la puerta de salida y se alejó, sin más argumentos, que aquellos que estaban a la vista de todos.

Pero no fue la única víctima de lo que llamamos “sistema”; otrora Hugo Tocalli, brazo fuerte en los tiempos de José Pekerman, debió sobrellevar este juego absurdo, en el cual por un lado, se declama la prioridad que tienen los distintos seleccionados, por la utilización de los jugadores y por otro, lo que en realidad termina sucediendo y que son las excusas que los clubes presentan para negarlos, cuando llega el momento de autorizar a los jugadores juveniles para las distintas competencia internacionales.

En la lista están todos, El Checho Batista, hermano del actual técnico de los equipos Sub 20 y Sub 23; Humberto Grondona, campeón del Sudamericano jugado en Uruguay; Walter Perazzo y el propio Vasco Olarticoechea, sucesor de Martino y depositario de aquel fierro caliente, que terminó con en el pobre papel que ese combinado albiceleste, hizo en los Juegos Olímpicos de Rio, al que viajó en plena crisis institucional de AFA y diezmado por las grandes ausencias de los futbolistas mejores posicionados en las principales ligas.

Esta disquisición, que estimo pertinente, nos deja en los umbrales de otro desafío con característica similares a esas instancias. Ahora, el afectado es Sergio Batista, que luego de ganar la medalla dorada en los Panamericanos de Lima, se dispone a articular el objetivo de llevar al fútbol de nuestro país a disputar, los juegos de Tokio a mediados del próximo año.

No fue suficiente tal logro en Perú, debido al cambio de reglamento y entonces, habrá que destacarse en el campeonato Preolímpico que tendrá sede en algunas semanas en Colombia y de donde saldrán solo dos seleccionados clasificados a estos nuevos juegos de la humanidad.

El trabajo para el entrenador requiere de atender varios frentes, antes de esta competencia; uno de ellos ya está abierto y despertando las primeras polémicas, a partir de conocerse, la lista de convocados para viajar a Colombia.

Hay que marcar, que los clubes no están obligados a ceder a sus productos más jóvenes, como si lo están, con los mayores para las competencias organizadas bajo el paraguas de FIFA, si bien, este campeonato que se retoma después de algunos años (la clasificación para los Olímpicos, era a través de los Panamericanos y ahora lo avalarán los Preolímpicos), también se da con la organización de la Federación Internacional, en Tokio, todo quedará en manos del Comité Olímpico, un híbrido que por razones de marketing, acordaron estas dos grandes corporaciones. Con estas reglas, donde los grises abundan, la responsabilidad de los dirigentes de los clubes, cuyos futbolistas han sido llamados, va desde, cederlos sin condicionamientos, hasta delinear ciertas argucias que entorpezcan esa comunicación, con el fin de poner palos en la rueda y que ciertos jugadores, finalmente sean excluidos.

El caso Adolfo Gaich, en los últimos días, es una prueba más de estas especulaciones; Marcelo Tinelli flamante presidente de San Lorenzo, quedó en el ojo de la tormenta, cuando se conoció, la real intención del pope mediático, en negar al último goleador del Sub 20 para que se sume, al plantel que buscará la clasificación a Japón. Entre los citados se destacan otros nombres de jugadores que en el último tiempo han tenido continuidad en la primera división del fútbol argentino, los casos de Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo (Boca), Julián Álvarez (River) y Matías Zaracho (Racing).

Claudio Tapia, el mismo que le anunciara, en el predio de Ezeiza, al Tata Martino 3 años atrás, que la mayoría de los clubes del exterior y otros del futbol doméstico, no autorizarían a sus jugadores a participar en Rio, dato clave para provocar la dimisión del rosarino, fue determinante en este caso, para persuadir a Tinelli, de no poner reparos y evitar además así, un efecto en cadena con otros casos, que ya estaban al caer.

Fernando Batista ya sabe que podrá trabajar con una buena base con aquellos que dirigió en esta gestión (Sudamericano en Chile y Panamericano en Perú), también deberá resignarse a que la mayoría de los que militan en el exterior, no estarán debido a la falta de voluntad de los clubes y al amparo del reglamento, que los asiste para no cederlos y a su decisión de no utilizar, al menos en esta oportunidad, el cupo de dos fichas libres de edad, un instrumento, que sí ejecutaría, si su equipo tiene la virtud de clasificarse.

El antecedente más fresco, es la invitación que le acerco a Lisandro López a mediados de año, para incluirlo en esta lista como jugador mayor de 23 años, recibiendo la negativa del delantero de Racing, con el argumento de la preparación, para jugar en Copa Libertadores 2020.

El sorteo realizado el 5 de noviembre pasado en Bogotá resolvió que Argentina integrará el Grupo A, junto al conjunto local, Chile, Venezuela y Ecuador. En la Zona B, por su parte, estarán Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú. En una primera fase, las cinco selecciones de cada grupo se enfrentarán entre sí. Estos partidos tendrán como sedes las ciudades de Armenia y Pereira. Los dos primeros de cada zona jugarán en Bucaramanga el cuadrangular final, del que saldrán los dos clasificados a Tokio 2020.