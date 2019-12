Jorge Lorenzo sería el tester de Yamaha Deportes 23 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MOTOGP JORGE LORENZO. Fue tres veces campeón mundial de MotoGP con Yamaha.

Según informó el periódico italiano "La Gazzetta dello Sport", el español Jorge Lorenzo y Yamaha ultiman detalles de lo que será la unión del balear a la estructura de Iwata en la próxima temporada como piloto de pruebas y desarrollo.

Lorenzo, que anunció su retiro de MotoGP al finalizar el pasado campeonato, logró coronarse en tres ocasiones en la categoría "reina", siempre con esa prestigiosa marca japonesa.

Jorge, luego de obtener dos campeonatos seguidos en la categoría 250, en los años 2006 y 2007, ambos Aprilia, se incorporó a Yamaha en 2008 y estuvo vinculado a su estructura hasta 2016, cuando pasó a Ducati, en tanto que durante la reciente temporada corrió para Honda.

El piloto nacido hace 32 años en Palma de Mallorca, fue tricampeón mundial de MotoGP, en los años 2010, 2012 y 2015.

A poco de haber anunciado su retiro mundialista, Lorenzo dejó entrever que su regreso al paddock no está demasiado lejos y si bien no lo reconoció, ya ha trascendido en algunos medios que se sumará a la estructura de Yamaha.

Lorenzo sería tester de la nueva Yamaha YZR-M1, en lugar del alemán Jonas Folger, quien ya rescindió su contrato.

Entre bromas, Valentino Rossi dio el visto bueno para volver a trabajar junto a Lorenzo, de quien fue compañero en MotoGP: "Si volviera a pista, sería muy fuerte, pero lo necesitamos mucho como piloto de pruebas. El problema, sin duda, es que él quiere mucho dinero y con Yamaha no es fácil conseguirlo".

Valentino agregó: "Me encantaría, porque es muy rápido y podría ayudarnos en el desarrollo de la nueva moto para la temporada 2020, en la que esperamos luchar por el campeonato".



DOS PRESENTACIONES

Los anuncios de presentaciones de los equipos para la próxima temporada de Moto GP comenzaron con Suzuki, que el próximo 6 de febrero dará a luz la nueva GSX-RR con la que competirán los españoles Alex Rins y Joan Mir.

Pese a que el anuncio fue realizado con posterioridad al de la marca japonesa, los italianos de Ducati se adelantarán y mostrarán su flamante moto el 23 de enero, con la presentación en sociedad de la GP20 que estarán al mando de Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci.

Ambas escuderías vienen de cerran una temporada satisfactoria, pero quieren levantar la vara en 2020 para darle pelea a Honda y Yamaha.