Santa Fe: el trigo cerró una campaña inolvidable Locales 23 de diciembre de 2019 Redacción Por En lo que hace a cosecha, finalizó el proceso de recolección del trigo con una producción total de 1.300 toneladas en los doce departamentos del centro norte santafesino, entre ellos Castellanos.

En los doce departamentos del centro y norte de la Provincia de Santa Fe concluyó el ciclo del trigo, que en esta campaña registró un área sembrada de 378.000 hectáreas y una superficie cosechada de 377.500 ha. con un rendimiento promedio de 34,25 quintales por hectárea y una producción total de 1.292.928 toneladas. Así lo consignó el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, en el que se destaca que hubo una mayor superficie sembrada; una mayor superficie cosechada y que además se observa una mayor tecnología utilizada en comparación con la campaña 2017-2018. El resultado -dice el informe- fue de bueno a muy bueno, con rendimiento promedio superior en 2,25 qq/ha, a la campaña anterior.

En relación al girasol, durante un período caracterizado por eventos climáticos de cierta magnitud, como ráfagas de vientos, caída de granizo y precipitaciones, en lotes puntuales del departamento General Obligado, produjeron caída de plantas y dañaron capítulos, que sumado a los ataques de palomas y cotorras, fueron los daños y perjuicios que se relevaron hasta le fecha, los cuales irían en detrimento de los futuros rendimientos, principalmente, con mayor impacto en el sector centro - noreste del área de estudio del SEA, que incluye el departamento Castellanos entre otros.

Un 93 % del cultivo implantado se encontró en estado bueno a muy bueno, con algunos lotes excelentes, un 5 % en estado bueno a levemente regular y un 2 % en estado regular a malo. La variación del estado de los cultivares fue consecuencia de las condiciones climáticas que reinaron en la semana. Asimismo, se detectó muy buen estado sanitario, no presentándose inconvenientes de patógenos ni de insectos.

Por otra parte, las precipitaciones registradas en toda el área en la última semana -que en algunos casos superaron los 300 mm- encontraron a los cultivares de maíz temprano o de primera en pleno desarrollo de “estados reproductivos”, siendo el cultivo más beneficiado, particularmente, porque ante dicha disponibilidad de agua útil en el suelo, aseguraría condiciones muy buenas casi óptimas, para dicha etapa, que campaña tras campaña se la denominó “punto crítico” y definiría en gran parte los futuros rendimientos y la producción final.

Un 98 % del cultivo se halló en estado bueno a muy bueno, con lotes excelentes y un 2 % en estado regular. La sanidad detectada fue buena, sin manifestaciones de ataques de enfermedades ni de plagas.

Con respecto a la soja temprana, en casi la totalidad de la superficie sembrada no se observaron inconvenientes ante los eventos registrados, sólo en áreas topográficamente más deprimidas se registraron encharcamientos, anegamientos, situación que se fue revirtiendo con el transcurso de los días.

Los cultivares continuaron su crecimiento y desarrollo foliar, sin problemas, observándose, en general, estado bueno a muy bueno con condición sanitaria buena. Se realizaron antes de las precipitaciones, aplicaciones de herbicidas para control de malezas, en particular Sorghum halepense.

Y en cuanto a la soja tardía, el proceso de siembra presentó un grado de avance del 60%, aproximadamente unas 330.000 ha de las 550.000 ha previstas inicialmente, con un retraso de 10 puntos, en comparación con similar período de la campaña pasada.

La implantación se interrumpió por los eventos mencionados en un principio, los que generaron ciertos problemas en los últimos lotes sembrados y consecuencias en la germinación y emergencia, situación que se revertiría con el transcurso de los días y se iría evaluando, si existiese o fuese necesaria la resiembra. También se continuaron con las aplicaciones de herbicidas de preemergentes, para un buen control de malezas.