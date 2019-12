Russo será el nuevo entrenador de Boca Deportes 23 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA MIGUEL ANGEL RUSSO. Volverá a Boca Juniors.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Tras la puesta en funciones de la flamante comisión directiva de Boca Juniors, comandada por el presidente Jorge Amor Ameal, los hinchas del "xeneize" podrían recibir hoy su regalo de Navidad con la oficialización de Miguel Angel Russo como nuevo entrenador.

Esa fue una de las primeras promesas de la dirigencia que entró formalmente en funciones el viernes pasado y que en la voz del vicepresidente primero Mario Pergolini proyectó para este lunes el anuncio del técnico que sucederá en el cargo a Gustavo Alfaro.

"Tendremos DT antes de Navidad. Le corresponde decirlo a Román. Estamos a pocas horas. No creo que lleguemos a Navidad sin saberlo. Puede ser hoy o el 24", dijo Pergolini, con una sonrisa.

Lo cierto es que no parece haber otro camino que el de Miguel Angel Russo, último DT campeón de la Copa Libertadores con el "xeneize", justamente con Juan Román Riquelme como futbolista.

Como encargado del Consejo de Fútbol, el ex jugador ya reformó la estructura de Divisiones Inferiores, mientras se espera la resolución sobre el mánager Nicolás Burdisso, que el viernes puso su cargo a disposición.

Sebastián Battaglia fue confirmado oficialmente como el nuevo técnico de la Reserva, ocupando el lugar que antes le correspondía a Rolando Schiavi.

Carlos Fernando Navarro Montoya oficiará de coordinador general de las Divisiones Inferiores, teniendo a cargo todas las categorías y al resto de los elegidos para comandar cada una de las mismas.

En cuanto a cada división hay que decir que, si bien aún no están confirmados los nombres, los elegidos por Román y con los que apenas faltan limar detalles serían: Blas Armando Giunta (Cuarta); Roberto Pompei (Quinta); Walter Pico (Sexta); Gustavo Pinto (Séptima); Matías Donnet (Octava) y la dupla Jorge Martínez - Antonio Barijho (Novena).

Con todo eso definido, es una cuestión de horas y detalles administrativos la oficialización de Russo como nuevo entrenador de Primera División.