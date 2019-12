El Municipio rosarino ajustará sus gastos

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, brindará este lunes en la sede de la Municipalidad detalles del decreto de "Emergencia, ahorro y austeridad", que tiene como finalidad a la situación que atraviesan las cuentas públicas del gobierno local.

Javkin, un radical del Frente Progresista, Cívico y Social, efectuará el anuncio hoy a partir de las 8:00 en la sala de prensa del Palacio de los Leones, sede del Gobierno municipal de Rosario. Según anticipó diario La Capital, los recortes que se van a implementar comprenderán la reducción de gastos superfluos de autos y choferes para funcionarios; la racionalización del uso de recursos para eventos públicos; la eliminación del gasto de papel e impresión; la disminución del uso de teléfonos celulares así como también la suspensión de toda renovación de mobiliarios, computadoras y otros insumos similares.

Al mismo tiempo, Javkin ordenará la reducción drástica de todo tipo de erogación que no sea imprescindible para el funcionamiento de áreas críticas y suspensión por seis meses de las compras que no sean de absoluta necesidad. "No será una expresión de deseo, sino que se fijarán metas alcanzables y verificables", explicaron desde el Ejecutivo de la Municipalidad de Rosario al tiempo que invitarán al Concejo de esa ciudad a adherir en lo que hace al ajuste de gastos superfluos.

El decreto de "Emergencia, ahorro y austeridad" adquiere forma después de que el secretario de Hacienda, Diego Gómez, expresara ante el Concejo Municipal de Rosario que la gestión saliente -encabezada por la socialista Mónica Fein y de la que Javkin fue funcionario- dejó serios problemas en las arcas municipales. De acuerdo al informe, el 2019 cerrará con un déficit de 3.860 millones de pesos en las cuentas municipales.

Gómez presentó la semana pasada el proyecto de presupuesto para el año próximo, que contempla gastos por 36.600 millones de pesos, pero recursos por 34.874 millones, es decir que contempla un déficit de unos 1.700 millones (a modo de comparación, el presupuesto de la Municipalidad de Rafaela para el 2020 contempla recursos por 2.681 millones de pesos -casi el 8% de Rosario- y gastos por 2.663 millones). De acuerdo al funcionario, el proyecto fue elaborado en base a una inflación del 34 por ciento y un tipo de cambio de 67 pesos.

Asimismo, en lo que constituye una primera aproximación sobre los números que legó la gestión socialista de Fein, Gómez estimó un déficit 2019 de 3.860 millones de pesos, una deuda de 1.200 millones de pesos y un stock de deuda de 4.000 millones.