Aumento de salarios para privados será remunerativo Nacionales 23 de diciembre de 2019 Redacción Por El pago oscilaría entre 5.000 y 8.000 pesos.

BUENOS AIRES, 23 (NA).- Luego de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno se dispone a implementar más medidas económicas, entre ellas un aumento salarial para trabajadores privados, así como también el relanzamiento de los Precios Cuidados.

En diálogo con Toma y Daca, por AM 750, el ministro de Trabajo Claudio Moroni confirmó una suba salarial a cuenta de futuros aumentos de paritarias. "Queremos que los sectores que perdieron poder adquisitivo recuperen lo más que puedan. Esto es un piso de la negociación salarial, queda incorporado al salario. No es un bono y será remunerativo", manifestó.

Moroni explicó que el aumento tiene como fin poner un piso a las futuras negociaciones de paritarias, las cuales se gestarán en los próximos meses, luego de un año con una inflación superior al 55%.

Además, subrayó que irá acompañado por una negociación con los empresarios para evitar su traslado a precios.

"La política de precios y salarios tiene que ser convergente. Si los aumentos nominales se van a precios, no servirá de nada", remarcó.

En un principio, algunos gremios apuntaban a que el aumento sería de $10.000, pero las empresas adelantaron al Gobierno que esa suma sería muy difícil de pagar en algunos rubros, por lo que se definió que sean menores y en ese aspecto estaría entre los 5.000 y los 8.000 pesos, según anticiparon fuentes de Casa Rosada, de cámaras empresariales y de los sindicatos.

"Vimos el mapa salarial luego de las últimas paritarias y en algunos sectores los sueldos básicos han quedado muy atrasados. Otros más o menos pudieron mantener la inflación y otros quedaron fuera del piso", explicó Moroni.

El anuncio se haría entre jueves y viernes próximos, cuando se termine de discutir la letra chica. El artículo 58 de la ley de emergencia faculta a Alberto Fernández a intervenir en los incrementos salariales.

No obstante, como compensación exime temporalmente a las empresas de la obligación del pago de aportes y contribuciones al SIPA, y prevé reducciones más beneficiosas para actividades específicas o en situaciones críticas, como las pymes. También habilitaría el pago en cuotas en el caso de sectores de la economía que vienen muy golpeados.

La remuneración promedio de los seis millones de trabajadores registrados del sector privado ronda los $ 43.000 netos, luego de los descuentos, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Pero unos tres millones de este total percibe un salario neto que ronda apenas los $ 35.000 -como ocurre con textiles y metalúrgicos-, y no alcanza a cubrir la canasta de pobreza, que en noviembre fue de $ 37.596, según el INDEC.