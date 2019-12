Cumbre con el campo Nacionales 23 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA).- Las entidades agropecuarias enroladas en la Mesa de Enlace será recibidas hoy por el presidente Alberto Fernández, en un intento por baja la tensión provocada por la "actualización" de retenciones. La cita está pautada para las 15:00, tal como publicó ayer LA OPINION, y asistirían los principales referentes de la Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro, aunque podrían sumarse dirigentes de otras entidades.

Tras las asambleas espontáneas realizadas en los últimos días en algunas ciudades clave para el campo, Fernández buscará descomprimir de raíz la posibilidad de que el conflicto escale, luego del antecedente negro para el kirchnerismo que fue el fallido intento de imponer retenciones móviles en 2008.

Entre la dirigencia agropecuaria advierten que el rechazo de los productores a lo que en definitiva será un incremento de los impuestos que les cobra el Estado no se diluyó con la promesa de aplicar "compensaciones" a los más pequeños, las cooperativas y en función de las distancias de los puertos, incluida en la ley de emergencia económica.

A la espera de este encuentro con el jefe de Estado, por ahora no hay definiciones sobre anuncios de protestas por parte de los productores.

Las entidades ruralistas buscarán también saber de primera mano cómo el Gobierno aplicará el sistema de "mecanismos de segmentación" previsto en la ley, lo cual deberá ser explicado por el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Se estima que la transferencia de ingresos del campo al Estado a raíz de la ley de emergencia económica podría rondar los US$ 3.000 millones anuales, aunque con las compensaciones esa cifra podría bajar.

En la reunión, los dirigentes rurales podrían solicitar que las compensaciones sean aplicadas con la mayor rapidez posible. También pedirían contemplar la distancia a los puertos y establecer bonificaciones por kilómetro.

Además, solicitarían que la banca pública apure créditos a tasa baja para el sector, y que la AFIP avance con moratorias y refinanciaciones de deudas.

"El impacto del incremento de retenciones aprobado tendrá importantes consecuencias sobre miles de productores de todo el país y, además, para el desarrollo de la producción, la inversión y la creación de empleo en el interior", advirtió el titular de la Rural, Daniel Pelegrina.

Las regionales más inclinadas a iniciar una protesta son las enroladas en CRA, cuyo presidente es el entrerriano Jorge Chemes.

El titular de CRA dijo haber recibido "solicitudes formales" para realizar un "cese de comercialización" desde las regionales de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Tucumán y Entre Ríos.

En cambio, una posición más dialoguista tendría Coninagro, que engloba a los cooperativistas, ya que su presidente, Carlos Iannizzotto, dijo que las compensaciones representan un "alivio".

Por su parte, el titular de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, pidió mantener el "estado de alerta".