"Tenemos una generación de chicos petisos y obesos" Nacionales 23 de diciembre de 2019 Redacción Por Advierte sobre las consecuencias de la caída del consumo de leche.

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se refirió a la implementación de la tarjeta alimentaria y aseguró que, hacia el futuro, es necesario "vincular los planes sociales con trabajo".

"Tenemos un primer plan que se llama Argentina contra el Hambre. Hay un problema de hambre y todos los meses baja el consumo de leche. Tenemos una generación de chicos petisos y obesos. Especialmente se ve en los chicos de menos de 6 años que solo comen harina y arroz", afirmó Arroyo.

Arroyo explicó que la entrega de tarjetas comenzó a implementarse en la ciudad de Concordia "porque es la ciudad que tiene el índice de pobreza mas grande de Argentina".

Según indicó, "la tarjeta del Banco Nación no permite extraer dinero del banco sino solo comprar alimentos".

En cuanto a la entrega de las mismas, el proceso, según explicó el ministro, se realiza mediante un mensaje de texto, y no hay que anotarse.

"Se comunica a las madres y se hace un operativo de entrega de tarjeta. En enero haremos el cronograma de febrero y marzo", destacó Arroyo en declaraciones a radio Mitre. "Hoy las familias no están en cero sino en menos diez", subrayó, horas más tarde, en diálogo con Radio 10.