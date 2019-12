Heroico acto de un policía Policiales 23 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Un oficial de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, realizó un heroico rescate al arrojarse y atajar en el aire a un nene de 6 años con síndrome de down que se cayó de un primer piso en el barrio porteño de San Cristóbal.

Ocurrió cuando efectivos de la Comisaría vecinal 3 B realizaban un recorrido por la avenida Independencia y al llegar a la calle Matheu, cerca del mediodía, fueron alertados por vecinos sobre un nene que estaba subido al balcón de un primer piso, a punto de caer.

Ante esta situación, el policía se acercó rápidamente al lugar y observó el momento justo en que el menor se resbaló de las manos de su madre que intentaba sostenerlo, y cayó desde el primer piso.

En rápida maniobra, el oficial Walter Moreno logró contener al menor en caída antes de que toque el suelo, salvándole la vida y evitando así que se lesione.

El niño de 6 años no sufrió ningún tipo de heridas, pero igual se solicitó la presencia del SAME para que atendiera a la mamá del chico por una crisis nerviosa.