Juntos con el Cambio ayudó con su ausencia Nacionales 22 de diciembre de 2019

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El interbloque Juntos por el Cambio dio ayer un disimulado apoyo al Frente de Todos para habilitar el tratamiento del proyecto de emergencia económica, al ausentarse del recinto y permitir que el oficialismo abriera el debate con su mayoría.

Al inicio de la sesión, el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, solicitó dos horas de cuarto intermedio para "tomar conocimiento de las modificaciones" hechas al proyecto por la Cámara de Diputados.

Naidenoff puso esto como condición para habilitar el tratamiento del tema, dado que al no tener dictamen de comisión el Frente de Todos necesita que los dos tercios de los presentes avalen el inicio del debate del proyecto.

Ante ese escenario, su par del Frente de Todos, José Mayans, aceptó el pedido y, finalmente, se acordó que la pausa fuera de una hora y media.

Sin embargo, finalizado el cuarto intermedio, el Frente de Todos, con mayoría suficiente para tener quórum propio, bajó en soledad al recinto y habilitó el tratamiento sobre tablas con los dos tercios de los presentes, que en ese momento eran solo los que acompañan el proyecto.

En realidad, la ausencia de Juntos por el Cambio fue lo que le permitió al oficialismo habilitar el tratamiento, debido a que la intención de un sector del PRO y otro de la UCR -con Martín Lousteau como principal impulsor de la estrategia- era bajar al recinto para que el Frente de Todos no alcanzara por sí solo los dos tercios y bloquear así el debate.

Así lo indicaron a NA fuentes de la bancada opositora, quienes precisaron que la ausencia de Juntos por el Cambio en el recinto fue por un acuerdo al que llegaron el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, con el jefe del Frente de Todos, José Mayans.

Las fuentes consultadas por NA confirmaron que hubo una fuerte discusión en el interbloque por la decisión de no bajar al recinto que, finalmente, fue lo que permitió al oficialismo habilitar el tratamiento.