"Estamos preparando un ajuste en el gasto político" Nacionales 22 de diciembre de 2019 Redacción Por El Gobierno tiene en estudio medidas que incluyen modificaciones administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió ayer a la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada en ambas cámaras del Congreso, señalando que "los opositores estuvieron más preocupados por salir en los diarios que por la Ley" y adelantó que el Gobierno planea un ajuste del gasto político de la Casa Rosada.

"La oposición no hace ninguna autocrítica de todos los errores que tuvieron", manifestó. En declaraciones a CNN Radio, el jefe de Gabinete adelantó que durante los próximos 180 días "se va a analizar un nuevo índice" de actualización de las jubilaciones.

"Las jubilaciones se van a actualizar de forma trimestral y el índice los va a favorecer", remarcó. Según sostuvo el funcionario, el Gobierno está "preparando un ajuste del gasto político de la Casa Rosada", en tanto que insistió con evaluar las jubilaciones de privilegio que tienen algunos sectores.

"El poder judicial y los diplomáticos tienen las jubilaciones más altas de la Argentina y por eso queremos que se discutan", subrayó. Y agregó: "Con este gobierno pensamos en una lógica de la solidaridad, entonces los que tienen más, tienen que ayudar al resto".



"CUESTIONES QUE NO

PUEDEN ESPERAR"

El Gobierno sostuvo que la ley de emergencia económica da "herramientas" para "poner en eje las cuestiones que no pueden esperar", mientras aseguró que "todas las jubilaciones van a tener aumento".

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó este sábado: "Vamos teniendo las herramientas necesarias para poner en eje las cuestiones que no pueden esperar, como aumentar las jubilaciones mínimas". Señaló que, con la ley, la administración del Frente de Todos buscaba "un paquete de medidas que generen un mínimo alivio a favor de los que menos tienen y peor están".

Al ser consultado respecto de los cambios aplicados en el proyecto durante el debate, evaluó: "El objetivo principal que se perseguía, se respetó". "Nos hubiera gustado que el debate de la oposición no fuera para los medios". "Es importante mandar un proyecto de estas características", analizó y afirmó: "En líneas generales, lamentamos después ciertas apreciaciones que hacía parte de la oposición".

En ese sentido, criticó: "Los mismos que hace diez días gobernaban un país, no hacen ninguna autocrítica, no reconocen nada". "Estuvieron pensando más en salir en las tapas de los diarios que en resolver los problemas que generaron", cuestionó el funcionario.



"ANTIPÁTICO" RECARGO

DEL 30% AL DÓLAR

Por otra parte, Cafiero reconoció que el impuesto del 30% para moneda extranjera es una "medida antipática", pero argumentó que quiere favorecer el mercado local y "cuidar los pocos dólares" con los que cuenta. El funcionario consideró que la moneda norteamericana se encuentra en este momento en un nivel adecuado, pero alertó: "Necesitamos cuidar nuestros dólares".

En ese sentido, puntualizó que no están las divisas "para importar productos industriales, mejorar el perfil exportador, para Vaca Muerta, ampliar el aparato productivo". "Nos han dejado un Banco Central que está muy complicado", advirtió y admitió que el impuesto al dólar es una "medida antipática".

Sin embargo, señaló: "Realmente, necesitamos de ese esfuerzo porque tenemos que cuidar los pocos dólares que nos han dejado. Queremos también favorecer el turismo el local, que se reactive". "Tenemos una visión amplia con el tema", aseguró y apuntó: "Cuando hago un gasto y lo pago en pesos, esos dólares salen de algún lado".

Con relación a la deuda, indicó: "Se va a ir resolviendo, si nosotros somos capaces de unirnos como argentinos en dar una señal de que nos preocupa a todos el tema, de que tenemos que resolverlo".