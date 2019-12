El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias Nacionales 22 de diciembre de 2019 Redacción Por El presidente Alberto Fernández oficializó la prórroga de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero próximo, para la modificación de las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y el Servicio Exterior, que apunta al "equilibrio y orden".

FOTO ARCHIVO NA ALBERTO FERNANDEZ. Se propone avanzar contra las jubilaciones de privilegio.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Gobierno extendió el llamado de sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero para tratar un proyecto que buscará modificar las jubilaciones de privilegio de magistrados y diplomáticos, pero por error el decreto se refirió a "2019" en lugar de "2020".

"Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 33 de fecha 12 de diciembre de 2019, hasta el 29 de febrero de 2019", consignó hoy el Poder Ejecutivo en el Decreto 56/2019 publicado este sábado en el Boletín Oficial.

Como puede observarse, el decreto salió con un error en la fecha, ya que en realidad se refiere al año 2020, por lo que será corregido en los próximos días, aunque la convocatoria ya fue receptada por los diputados y senadores, que se preparan para volver a sus tareas luego de un fin de año muy intenso.

En el decreto el Gobierno precisó que deberán tratarse un proyecto para "modificar la Ley de Jubilaciones y Retiros para Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación" y otro para "modificar la ley que establece el Régimen jubilatorio específico para el Personal del Servicio Exterior de la Nación".

La decisión la dio a conocer el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter mientras el Senado debatía la ley de emergencia económica y en medio de la polémica por haber quedado excluidas de la suspensión de la Ley de Movilidad las llamadas jubilaciones de privilegio.

Fue uno de los cambios que la Cámara de Diputados le hizo al proyecto el viernes por la mañana, antes de aprobarlo y girarlo al Senado, a partir de un acuerdo entre el oficialismo y una parte de la oposición.

Sobre el final de la sesión el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, pidió a sus pares del Frente de Todos que leyeran en voz alta la redacción final de ese artículo pero no lo hicieron.

Cuando finalmente se conoció esa excepción para los jueces, diplomáticos, ex presidentes y vices, estalló una polémica que empezó a dominar la discusión pública sobre el proyecto llamado "Solidaridad Social" y, en ese contexto, el Gobierno decidió anunciar que buscaría modificar esas jubilaciones de privilegio.

No obstante, hasta el momento no se anunció nada referido al régimen especial de jubilaciones que rige para los ex funcionarios con alto rango de Estado, que también quedaron afuera de la suspensión de la Ley de Movilidad.



FERNANDEZ: "NO ES IR

EN CONTRA DE NADIE"

El presidente Alberto Fernández defendió los cambios previsionales que contempla la ley de emergencia y ratificó que buscará modificar las jubilaciones de privilegio para "poner un poco equilibrio", al tiempo que su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que trabajan en "un ajuste del gasto político de la Casa Rosada".

Fernández se refirió a la suspensión de la Ley de Movilidad por seis meses que dispone la recién sancionada norma de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva" y remarcó que su gestión apunta a "recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad".

En una entrevista con Canal 9, el Presidente indicó que buscará "garantizar que el salario de los jubilados deje de caer y que los jubilados dejen de perder, y tratando de recomponer un criterio de mayor igualdad".

"Los que dicen estar preocupados por el sueldo de los jubilados hoy en día, son los que en cuatro años de gobierno le hicieron perder el 20 por ciento del salario real a los jubilados", agregó en alusión a Juntos por el Cambio.

En ese sentido, manifestó que "el sistema de jubilación de la Argentina es muy confuso", ya que "hay regímenes especiales que en algunos casos son verdaderamente de privilegio", en referencia al sistema especial que rige para los jueces y los diplomáticos.

Tras anunciar que enviará un proyecto al Congreso par modificar esos regímenes, el mandatario defendió su decisión al señalar que "no es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden". "Donde más se manifiesta ese desequilibrio de las jubilaciones es en el caso de los jueces y de los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares y demás, entonces las jubilaciones son muy importantes", explicó.

En complemento, Cafiero adelantó que el Gobierno está "preparando un ajuste del gasto político de la Casa Rosada" del que no dio mayores precisiones, en tanto que ratificó la voluntad de revisar las jubilaciones de privilegio. "El Poder Judicial y los diplomáticos tienen las jubilaciones más altas de la Argentina y por eso queremos que se discutan.

Con este gobierno pensamos en una lógica de la solidaridad, entonces los que tienen más, tienen que ayudar al resto", sostuvo el jefe de Gabinete.

Este sábado, a través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo anunció que prorrogará las sesiones extraordinarias del Congreso con el fin de tratar durante enero y febrero esas modificaciones.