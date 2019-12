Ruben: "los puestos de trabajo se mantuvieron" Locales 22 de diciembre de 2019 Redacción Por El secretario del Sindicato de trabajadores farmacéuticos de Rafaela y la región analizó el presente del sector, donde no se registraron altas ni bajas de empleados pese a la difícil situación económica del país.

FOTO JORGE BARRERA JORGE RUBEN. Brindó precisiones de la realidad del sector.

El 6 de noviembre de 2012, y por primera vez en 66 años, se llegó al acuerdo definitivo para que se le reconozca a los empleados de farmacia su día. El mismo fue suscripto en el marco de una audiencia encabezada por el ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, quien medió entre la patronal y el sindicato. De acuerdo al artículo 42º del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 556/09, quedó establecido que el 22 de diciembre es el día del trabajador de esta actividad. Durante la audiencia se acordó la plena vigencia del artículo 42º del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 556/09, el cual establece la fecha del 22 de diciembre, como el Día del Empleado de Farmacia; por el cual se le otorga el derecho al trabajador de optar por no concurrir a prestar sus tareas, o en caso de hacerlo, ser remunerado con el doble de su salario habitual. Asimismo, las partes se comprometieron a dar debida publicidad a la vigencia de tal disposición, a los efectos de lograr su efectivo cumplimiento, dentro de las normas legales vigentes que regulan la actividad farmacéutica.





REALIDAD POSITIVA

Luego de una breve reseña histórica, LA OPINION dialogó con Jorge Enrique Ruben, secretario general del Sindicato de Trabajadores Farmacéuticos de Rafaela y zona, donde ya lleva dos mandatos, quien nos dio un pantallazo de la situación actual de los trabajadores del sector. "Nuestra zona comprende los departamentos Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal y tenemos afiliados unos 200 trabajadores de farmacias. En cuanto a la situación actual de los empleados, nosotros estuvimos negociando las paritarias en Buenos Aires y este año tuvimos un 23% de aumento en virtud de la inflación que hubo y ahora, justo estamos en discusión de otra paritaria. La última semana viajé precisamente hacia Buenos Aires para discutirla, donde los empresarios tenían que presentarse y no lo hicieron, esperando las nuevas medidas salariales del nuevo gobierno que asumió en los últimos días".

En cuanto al pago de los sueldos, dijo que "uno siempre va controlando los recibos de sueldos y hasta el día de la fecha se ha pagado todo, hasta los 5.000 que había dado el gobierno de Macri. Por suerte la parte empresarial ha cumplido siempre. En estos últimos tiempos, gracias a Dios se han mantenido los puestos laborales y no hubo bajas. Por supuesto, tampoco hemos tenido altas y estamos con un personal estable más allá de la situación y la economía del país. En el país hay 34 sindicatos, aunque Córdoba, Mendoza y Santa Fe no están en nuestra federación. Hay zonas en donde sí hay algunos problemas con los trabajadores, pero en líneas generales la situación es buena a lo largo y ancho de la Argentina".

Sobre las expectativas que tiene para lo que se viene, Ruben destacó que "estamos esperanzados con este gobierno, porque el anterior creemos que hizo mucho desastre, sobre todo en materia económica, ya que sacó trabajo y aumentó la pobreza. Me parece que los nuevos funcionarios en el poder van a solucionar bastantes problemas y estamos muy expectantes de cara al próximo año, aunque esto, claro está, va a llevar un largo tiempo, como dos años más o menos. Esperamos muy ansiosos lo mejor".

Por último, brindó un mensaje para los trabajadores en este día tan especial. "Decirles a todos los compañeros, trabajadores y empleados de farmacia que tengan el mejor de los días. Por estatuto y convenio, tenemos 6 días de feriado nacional, con lo cual aquel que lo trabaja tiene que cobrarlo doble. Lamentablemente, hace 3 años, desde que empezó esta problemática económica del gobierno anterior, hemos dejado de festejar el día nuestro y esperemos que se pueda retomar en los próximos años. Las farmacias, en esta zona, tienen uno o dos empleados a diferencias de otras farmacias, donde tienen mucho más. Y también les deseamos que pasen en familia una fiestas de fin de año de la mejor manera".