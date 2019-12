Alumnos del Centro de Oficios culminaron la escuela secundaria Locales 22 de diciembre de 2019 Redacción Por Se trata de un grupo de 9 alumnos que, con gran esfuerzo y motivación, pudieron obtener su título secundario. Aunque la mayoría de ellos destacó lo mucho que les costó, también se mostraron satisfechos de poder tener la oportunidad y alcanzar este gran objetivo.

En la Oficina Municipal de Empleo ubicada en 9 de Julio 420, se realizó la entrega de certificados a 9 alumnos del Centro Municipal de Capacitación en Oficios que culminaron sus estudios secundarios.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; el director del Centro de Oficios, Mauro Theler, docentes, familias, alumnos y alumnas graduados durante el año 2019.

Se debe destacar que, si bien desde el Centro se plantea como un espacio para formar a los jóvenes en oficios, se intenta que los alumnos y alumnas ya adultos puedan incorporarse nuevamente al sistema educativo y culminar sus estudios secundarios; además de poner en valor el sacrificio y el esfuerzo como un factor importante para poder realizarse como persona, sabiendo que se deben abrir puertas para que esas capacidades se desarrollen.

Durante esta ocasión, además de la entrega de diplomas, se llevó a cabo una charla amena con los jóvenes para conversar sobre experiencias, qué implicó para ellos terminar el secundario, si están trabajando actualmente y cuáles son los nuevos proyectos.

Fueron 9 alumnos que con gran esfuerzo y motivación pudieron obtener su título secundario. Aunque la mayoría de ellos destacó lo mucho que les costó, también se mostraron satisfechos de poder tener la oportunidad y alcanzar este gran objetivo.

“Es poder ampliarles las oportunidades. Tuvieron que poner de ellos, no se les regaló el título, sino que se lo supieron ganar. Pusieron todo su esfuerzo, sin eso no podrían haberlo logrado”, indicó Andereggen. “Trabajaron muy duro, hubo muchas cosas que tuvieron que superar, pero lo más destacable son sus ganas de terminar su secundario”, finalizó.

Es importante destacar que el Centro de Capacitación en Oficios es una propuesta que se convierte en una alternativa integral para quienes no pudieron sostenerse dentro del sistema educativo formal, y que encuentran a través de esta herramienta una posibilidad de seguir adelante.

A lo largo de su formación, los estudiantes descubren que son capaces de hacer cosas nuevas, construir objetos, mejorarlos y, sobre todo, que sus vidas son importantes.