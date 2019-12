Dejó una puerta abierta Deportes 22 de diciembre de 2019 Redacción Por BOCA

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El delantero peruano Paolo Guerrero aseguró ayer que el 8 de enero, cuando vuelva a entrenarse, lo hará en el Inter de Porto Alegre, y que habló con el nuevo entrenador Eduardo "Chacho" Coudet, con el que tiene "varias cosas en común".

"Uno nunca sabe. En el fútbol una vez estás aquí, otra vez estás allá, y es lo único que puedo decir. Hoy día, yo pertenezco a Inter y mi deseo es estar en Inter en 2020".

El delantero, en una conferencia de prensa en Lima, indicó que su deseo es continuar en el club "gaúcho" al menos el año próximo, y reconoció que tiene una cláusula, y señaló que son más "rumores" que otra cosa la posibilidad de ir a Boca.

"Si bien se sabe que yo tengo una cláusula, hasta el día de hoy pertenezco al Inter, mi deseo es continuar en Inter. Hasta hoy no tengo absolutamente nada concreto, han sido más rumores de prensa que otra cosa. Más del tema no puedo hablar, porque yo no lo sé.

Mi deseo para 2020 es seguir en Inter", aseguró.

El vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, tiene intenciones de sumar al delantero peruano para el equipo del 2020, aunque el presidente del Inter y Coudet lo quieren tener en su plantel.

La cláusula del jugador -de 36 años- para abandonar el club de Porto Alegre es de 4,5 millones de dólares.

El goleador incaico dijo también que ya tuvo un contacto con "Chacho" Coudet, y expresó que "coincidimos en muchas cosas", y señaló que "llega a Inter un entrenador que ha sido muchas veces campeón en Argentina y viene creciendo. Me sumo el 8 de enero a la pretemporada".

Guerrero recordó que tiene "contrato por dos años. Siempre que cuando llegue una propuesta buena para el club y para mí. Va a depender del club".



¿SEGUIRA BURDISSO?

El ex jugador Nicolás Burdisso puso a disposición de la nueva dirigencia de Boca su renuncia al cargo de manager, el cual ocupó durante un año, bajo el mandato de Daniel Angelici.

El ex defensor se reunió con el nuevo Secretario del club, Ricardo Rosica, para presentarle los informes que tenía armados en este tiempo de trabajo y puso su puesto a disposición, sin buscar cobrar por el año de contrato que le quedaba.

Entre las negociaciones que Burdisso llevó adelante fue la contratación de Gustavo Alfaro, pero además fue el artífice de la llegada del mediocampista italiano Danielle De Rossi.