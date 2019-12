Atlético, cada tres pasos una caída Deportes 22 de diciembre de 2019 Redacción Por La campaña de la "Crema", en las primeras 15 fechas fue algo irregular. Los 21 puntos logrados le permitieron meterse en la Copa Argentina 2020 pero no así entre los puestos de clasificación por alguno de los ascensos a la Superliga. Habrá que mejorar.

FOTO ARCHIVO PENSANDO EN 2020. / Deberá encontrar una regularidad que le permita volverse progagonista y luchar por alguno de los ascensos a la Superliga.

El plantel de Atlético de Rafaela se encuentra de vacaciones, recargando pilas para lo que será un 2020 por demás de exigente. La “Crema”, más allá de las 15 fechas que le quedan en el torneo de la Primera Nacional, también tendrá Copa Argentina.

Como primer objetivo que tuvo el plantel comandado por Walter Nicolás Otta fue el de meterse en el próximo certamen nacional, lo logró y por ende, más allá de la importancia que tiene desde lo económico, también se preparará de la mejor manera para intentar avanzar de ronda.

Claro está que como primordial, Atlético tiene en la cabeza pelear por alguno de los ascensos a la Superliga. Hoy, el primer puesto de la zona B, que lo tiene San Martín de Tucumán, parece estar algo lejos, no inalcanzable. Son 13 puntos los que separan al ‘Ciruja’ del elenco rafaelino. Todo puede suceder en un certamen en el cual ninguno, a pesar de la ventaja que supo sacar el elenco tucumano, se mostró ‘imbatible’. Se deberá mejorar y encontrar una regularidad de rendimientos que se pueda trasladar a resultados, y así, transformarse en un serio candidato a pelear por cosas importantes.

En eso anda el elenco de Otta. En lo que dejó esta primera parte del certamen fue de menor a mayor. En las últimas fechas, con repetición de jugadores, se vieron cosas diferentes, con mucho por mejorar, y el cierre con victoria por 2-0 ante Chacarita dejó encendida la ilusión.

Cada tres presentaciones, una perdió. Ahí está la ‘primera’ barrera que deberá superar en el reinicio de la Primera Nacional. Sumar en cuatro o cinco partidos seguidos.

En su debut, igualó 1-1 con Brown de Adrogué y luego perdió con Tigre 2 a 1. Fue al bajo Núñez y se trajo un punto (2-2 vs Defensores de Belgrano), igualó sin goles con Quilmes y le ganó a Gimnasia en Mendoza, 2-1. Y perdió: 2-1 con All Boys en Floresta. Se recuperó en el Monumental ante el ‘Lobo’ Jujeño, fue 2 a 0, rescató un empate en Tandil (1-1 con Santamarina) y venció a Instituto de Córdoba 3 a 2. Y perdió: 3-0 con San Martín en el Jardín de la República. En Alberdi le ganó a Almagro (3-1), repartió puntos con Dálmine (0-0) y Sarmiento de Junín (1-1). Y perdió: 1-0 ante el Deportivo Riestra. En la despedida de año superó a un débil Funebrero, por 2 a 0.

Días atrás repasábamos los números de la campaña cremosa y hoy, con el 46,67% de los puntos logrados parece alcanzarle (a pesar de no estar entre los cuatro que clasificarían al reducido por el segundo ascenso) para pelear por cosas importantes. Habrá que ajustar cosas, no se deberá fallar en los detalles y principalmente, tendrá que volverse un equipo difícil de vulnerar, de lo contrario, el ojo por ojo, le podría costar la vida.