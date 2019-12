7 tips para rockearla con tu marca Suplemento Economía 22 de diciembre de 2019 Redacción Por MARKETING DIGITAL



En un mundo que está cada vez más conectado, la presencia de las marcas en este universo es fundamental para destacarse sobre la competencia e incrementar su visibilidad para sus públicos actuales y potenciales. Pero, ¿qué debe tenerse en cuenta para alcanzar el éxito? A continuación, una guía rápida de consideraciones para el momento de encarar la estrategia de Marketing Digital.



-Identificar a tus clientes

Saber quiénes son los potenciales compradores o usuarios de tu producto o servicio es el primer paso para desarrollar tu estrategia de marketing digital. Este público, que se conoce como "Buyer Person", puede ser identificado al hacerse algunas preguntas, como por ejemplo: ¿de qué género, edad, zona o profesión son mis clientes?; ¿qué soluciones encuentran en mi marca?; ¿qué diferencias hay entre los distintos públicos?

Una vez realizado este análisis, llega el momento de sintetizar este "personaje" que representa las expectativas, deseos y comportamientos de los clientes reales. Estos perfiles serán quienes tendrán mayores probabilidades de sentirse atraídos o representados por tu marca.



-Definir las palabras clave

Estas frases, conceptos o conjuntos de palabras son los que sintetizan el punto principal de un determinado tema. En el mundo del marketing digital, las palabras clave se usan para guiar la construcción de sitios, posteos, videos y otros contenidos.

En conjunto con las técnicas de SEO, esto hará que tus páginas se posicionen mejor en los motores de búsqueda, tengan mayor visibilidad, reciban más clicks y ayuden a tu marca a generar conocimiento. Afortunadamente, en Internet está lleno de plataformas que ayudan a las empresas y emprendedores a identificar estas palabras.



-Crear contenidos de calidad

Que una persona haga click en tu link no alcanza. Es necesario identificarse con todo lo que encuentre en tu sitio y en tus redes sociales. Por eso, los contenidos de calidad con información útil son fundamentales para crear el engagement con tu audiencia.



-Utilizá las redes sociales

Las personas van a tratar de encontrarte, en primera instancia, a través de Internet. Por eso, incluso si tu negocio no es digital, es necesario estar en la mayor cantidad de canales posibles, porque la gente consume información de distintas maneras. Además de tu sitio y tus blogs, las redes sociales son el aliado fundamental para crear un canal de comunicación directo y fluido con tus clientes. Es fundamental que el mensaje esté unificado y sea consistente en todos estos espacios.



-Promocionar el contenido

Es vital crear una estrategia para divulgar y promocionar los contenidos creados. Las opciones para esto son muchas, pero hay varias maneras para lograrlo. Por ejemplo, luego de publicar un contenido en el blog, divulgarlo a través de las redes sociales, invitando a los usuarios a leer y opinar sobre lo que vieron; o, por ejemplo, en un video en YouTube, invitar a los seguidores a que se sumen a tus otros canales digitales para recibir más información. La clave de todo esto es garantizar que el público reciba contenido y se "enganche" con la marca.



-¡Equivocate!

Si una estrategia no funciona, será cuestión de aprender sobre la experiencia y "recalcular" para el futuro. Es una parte natural de cualquier proceso y es fundamental para alcanzar el éxito que estás buscando.



* El autor es Growth & Sales Manager de CoderHouse