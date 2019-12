Pondrán a prueba el cambio cultural sobre el uso de la pirotecnia sonora Locales 22 de diciembre de 2019 Redacción Por En estas fechas especiales y en virtud de la existencia desde abril de 2019 de una ordenanza que prohíbe el uso de la pirotecnia sonora en Rafaela, habrá que ver cómo la conciencia colectiva impacta en el cambio de conductas.

La Ordenanza 5081, que prohíbe la pirotecnia sonora en nuestra ciudad, entró en vigencia en abril de este 2019, y es a partir de la existencia de una norma por la que tanto trabajaron instituciones intermedias y el Concejo Municipal, como se verá el compromiso ciudadano por un lado y la capacidad del Estado para controlar por otro.

El pedido de miles de rafaelinos que incluyó la presentación de 10 mil firmas, el apoyo de un sin número de agrupaciones locales, entre ellas ARPA, familiares de niños con TEA (trastorno del espectro autista), además de profesionales que trabajan con ellos, permitió un debate extenso, amplio y el que se logró que se aprobase esta Ordenanza.

“Logramos en Rafaela que todo aquello que provoque explosiones, estallidos, como lo son las bombas de estruendo, petardos, fuegos artificiales con estallidos, es decir todo aquello que sabemos perjudica a la salud de muchas personas, de animales y al medioambiente sano, a los chicos que tienen un trastorno del espectro autista y a ancianos. Los mismos profesionales, enfermeros nos han contado como este tipo de cosas perjudica y afecta a los pacientes que están con dolencias, al igual que nos han contado lo que sucede en los geriátricos con los abuelos que sufren mucho las consecuencias del uso de la pirotecnia”, explicó María De Ponti, integrante de ARPA.

A su vez desde las distintas instituciones que lucharon por prohibir el uso de la pirotecnia sonora en Rafaela, señalaron que hay un tipo de pirotecnia que se denomina fría que no es sonora y hay fuegos de artificios que no generan ruidos o estallidos, que son solamente lumínicos; es decir todo lo que fumígeno, es todo lo que está permitido, ya que no afecta a aquel que es más sensible del oído.



María De Ponti se refirió a esta nueva norma, y dijo que “es una Ordenanza muy nueva y la verdad es que no ha tenido toda la difusión que debiera haber tenido y vamos a tener que trabajar muy fuerte ahora por las fiestas y en realidad en 2020 durante todo el año porque es difícil lograr que la gente se entere que existe una Ordenanza y en qué consiste”.

Por otra parte la referente de ARPA hizo hincapié en los alcances de la nueva regulación de uso de la pirotecnia sonora y mencionó aspectos a considerar por parte de la población; “hay una extensa lista de fuegos de artificios que no se pueden usar y que se mencionan y estoy segura de que los consumidores desconocen cuáles son y ahora la Municipalidad intensificó la campaña de difusión acerca de la vigencia de la Ordenanza 5.081 que prohíbe y sanciona el uso de la pirotecnia sonora en la ciudad e informa el número al cuál se debe llamar para denunciar”.

De Ponti además expuso un caso reciente en donde un comercio de calle Avanthay fue denunciado por vender pirotecnia sonora y resultó que tampoco tenía la habilitación para vender ningún tipo de pirotecnia, “por eso es muy importante el compromiso ciudadano para crear conciencia y cambios de hábitos”.



A partir de la promulgación de la Ordenanza, el Departamento Ejecutivo es quien tiene la responsabilidad de controlar y hacer cumplir lo estipulado, quedando establecido en el art. 24 que será quien habilitará y facilitará las instancias de denuncias y brindará asesoramiento a las víctimas, en caso de que el incumplimiento de la presente haya derivado en violaciones a lo dispuesto por leyes superiores.

En los considerandos de la ordenanza de "Regulación integral de la comercialización y uso de pirotecnia en la ciudad de Rafaela", se remarca que la pirotecnia tiende a "perturbar la conducta de terceros - ajenos en la participación del uso de artificios pirotécnicos, afectar el descanso de aquellas personas, quienes por razones laborales deben cumplir con sus obligaciones en horarios donde el resto de la sociedad no lo hace" y que "de manera similar a quienes -por problemas de salud- deben reposar, gozar de ambientes tranquilos, ya sea estén internados en sanatorios, hospitales, o instituciones para ancianos". A su vez, expone que "se denomina 'artificio de pirotecnia o cohetería' al destinado fundamentalmente a producir combustión o explosión, efectos visibles o audibles, elaborados con explosivos o sustancias similares". Y que "la utilización de pirotecnia en sus tipologías sonoras genera un gran incremento en lo que se refiere a contaminación acústica afectando de manera directa a personas con un alto grado de sensibilidad especial y a los animales".