"No quería hacer un film épico de Hollywood", señaló Chris Terrio Sociales 22 de diciembre de 2019 Redacción Por Chris Terrio, el guionista de “Star Wars”: “No quería volver a hacer una película épica de Hollywood, pero esto es un mito”. El ganador del Oscar por “Argo” (2012) cuenta cómo es regresar a la escritura de un tanque cinematográfico.

Por Mariano Ojeda



Retirado de las grandes franquicias luego de su paso en falso con Batman vs. Superman (2016) y La Liga de la Justicia (2017), Chris Terrio llegó al proyecto de Star Wars: El ascenso de Skywalker de la mano del director J.J. Abrams (Super 8) y no dudó en aceptar el desafío. “Me gusta hablar de Star Wars. Es duro cuando no te gusta hablar de la película en la que estás trabajando”, reconoce el nacido en Nueva York. En diálogo con Teleshow, Terrio habla sobre su historia personal con la saga de George Lucas, de qué manera llegó al proyecto y cómo entiende el cine actual.



-¿Cómo es ser parte de Star Wars en su noveno episodio? ¿Eras fan antes de que surgiera esta posibilidad?

-Era un gran fan desde muy pequeño. La primera película que vi fue El Retorno del Jedi, pero incluso antes de eso ya era fan. Cuando quise ver El Imperio contraataca mis padres no me dejaron porque pensaron que era de terror, así que me compraron juguetes de Star Wars. Pero yo no sabía la historia y, por consecuencia, no sabía qué hacer con ellos. Así que imaginaba lo que hacían. Cuando después cuando vi El Retorno del Jedi eso era lo único que quería hacer durante todo el verano. Solo quería volver a ver esa película.

-¿La viste mucho tiempo?

-Creo que la vi cada fin de semana por un par de meses. Cuando otros chicos jugaban al béisbol, yo volvía a ver El Retorno del Jedi. Así que caló hondo en mi imaginación desde que tengo memoria.

-¿Imaginaste volver a las grandes franquicias luego de tu paso por Liga de la Justicia?

-Nunca. Mi interés original siempre fueron las películas más chicas y de personajes. O películas históricas o políticas. Pero cuando J. J. llamó, no pude decirle que no a Star Wars. Quería continuar bien este legado de personajes. Pero escribir historias sobre Lando, Luke o Leia fue algo con lo que sueño desde que soy chico. Fue un sueño. Y sé que lo es para muchos fans llegar a ser parte de esto. No olvidé ni por un segundo. Siento que me gané la lotería.

-¿Cuán importante es Star Wars como franquicia para tu carrera como guionista?

-No lo pienso en ese sentido. Tiendo a interesarme en más películas, así que no lo pienso como un escalón para nada. En todo caso pienso a otras películas como escalones para llegar a esta, porque después nada va a poder superarla. Aparte, no creo que vuelva a hacer una película grande, probablemente vuelva a hacer películas más chicas. Definitivamente ninguna tan grande como esta. No hay nada para mí más lindo o épico que Star Wars, y poder ser parte del capítulo final es algo que no podré superar. Obviamente, soy escritor y seguiré escribiendo todo tipo de películas, pero nunca haré algo tan grande e histórico.

-¿Cómo llegaste al proyecto?

-Llegué después de que J. J. tomara las riendas de la película. Él leyó algunos de mis guiones que no se hicieron. Me llamó creo que a principios de 2017 para decirme que sería bueno trabajar juntos algún día. En ese momento pensé: “Sí, sería genial, algún día”. Después, en septiembre de ese año, un número desconocido apareció en mi teléfono y había un mensaje que decía: “Soy J. J., llamame”. Lo llamé y me preguntó “¿Querés escribir el Episodio 9 conmigo?”. Por supuesto dije que sí inmediatamente, yo estaba en la postura de “terminé con las películas grandes, no quiero volver a hacer una película épica de Hollywood de nuevo”. Pero Star Wars cambia todo, es una categoría completamente distinta de franquicia. Es un mito y ópera. Dije que sí inmediatamente.

-¿Cómo fue escribir sobre elementos tan icónicos y personajes tan importantes para la franquicia? Por ejemplo, el posible regreso de Palpatine.

-Sin contar sobre la película, respecto a Palpatine no voy a decir nada sobre cómo entra en la historia, pero sí que su sombra está sobre toda la galaxia incluso después de su muerte en El Retorno del Jedi. Así que J. J. y yo pensamos que en todos los episodios previos realmente eran una historia sobre él y su reinado maligno, así que cuando entré al proyecto, nos sentamos con algunas ideas que tenía J. J. para este film. Queríamos explorar cómo la sombra de esta vieja guerra todavía amenazaba la galaxia. La primera vez que vemos a Rey, en El Despertar de la Fuerza, está en las ruinas de la guerra de Palpatine. Pensamos que es una presencia que siempre estuvo en la mitología, porque los personajes se aferran a lo que sucedió en la última guerra. Así que resultaba natural que en cierto sentido Palpatine estuviera involucrado; su presencia, su esencia, su espíritu.

-¿Y sobre los Caballeros de Ren? Este grupo se mencionó en el Episodio VII, pero no en el VIII.

-Los Caballeros de Ren eran muy intrigantes en El Despertar de la Fuerza. Vi el filme como un espectador normal, en un cine. Cuando discutimos con amigos, la conversación era: “¿Quiénes son estos tipos? Son malignos, son como los reyes muertos de El Señor de los Anillos”. Inmediatamente quise saber más sobre ellos y qué significaban. En esta película tuvimos la oportunidad de tratar un poco más con ellos y explorar un poco más su relación con Ren. Y también explorar a Ren. Al final de El último Jedi es el villano y está firmemente en el lado oscuro, pero también es un personaje muy interesante por su conexión con Rey, su lucha interna, etcétera.

-El debate entre Martin Scorsese y las películas de superhéroes. ¿Qué pensás vos sobre esto? Star Wars está, increíblemente, como en el medio del debate.

-Creo que nada podrá superar esta experiencia, por lo que creo que no seguiré trabajando en Star Wars. Cuando George Lucas creó esta historia fue en la tradición de muchos géneros del cine americano, los western, las películas de la segunda Guerra Mundial, las batallas aéreas, del cine internacional, y en las samurái de Kurosawa. El ADN de Star Wars está derivado e inspirado de piezas cinematográficas profundas. Yo diría que Star Wars es cine, y espero que en esta película hayamos podido meter algunas de esas tradiciones y honrar a los que estuvieron antes que nosotros. Empujar el lenguaje cinematográfico un poco más. Por el debate entre Martin Scorsese y sus dichos, creo que no tengo nada por agregar.

-Fuiste guionista de Liga de la Justicia. Teniendo en cuenta el exigente el fándom de Star Wars bastante exigente, ¿fue un peso para vos a la hora de sentarte a escribir?

-Fue un proceso muy diferente. Es muy importante en una franquicia cuando el estudio hace la misma historia que el escritor, el director y los productores quieren hacer. A veces en una franquicia todos pueden ser muy buenos en lo que hacen pero hacen una película diferente. Aprendí mucho sobre todas mis experiencias en películas, pero Star Wars es realmente especial. Creo que todos estábamos haciendo la misma película, con mucho corazón, amor e inspiración de los episodios previos. No puedo comparar esta experiencia con ninguna otra porque es una cosa muy especial. La siento como mi primera película en muchos sentidos porque vertí mucho propio y aprendí mucho de eso. Traté de honrar todo lo que amo de Star Wars.