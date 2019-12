La vuelta de Los Abuelos de la Nada Información General 22 de diciembre de 2019 Redacción Por La nueva formación de la emblemática banda, con el hijo y el sobrino de Miguel Abuelo como miembros, hará una gira por Argentina, Chile, Uruguay y México. Prometen canciones inéditas y versiones de los éxitos de siempre.

"No hay vuelta del pasado. Nosotros podemos volver del futuro. El que mire para atrás se está perdiendo todo lo que viene”, afirma Chocolate Fogo, sobrino de Miguel Abuelo y director musical de esta vuelta junto a Juan Del Barrio.

El sábado 2 de mayo, en el teatro Ópera, tocan Los Abuelos de la Nada. O la versión 2020 de Los Abuelos de la Nada para hablar con más precisión. Prometen que será una verdadera fiesta para el rock argentino dado que no faltarán los clásicos ni los invitados sorpresas, ni las nuevas melodías del grupo. Un show de 3 horas que quedará en la historia.

Los Abuelos de la Nada volverán a presentarse en Buenos Aires y harán una gira por Argentina, Chile, Uruguay y México. A la cita se sumarán los músicos más cercanos a Miguel Abuelo y también los que crecieron bajo la influencia de su obra artística.

El set list del show desplegará todos los éxitos: “Lunes por la madrugada”, “Cosas mías”, “Sintonía americana”, “Himno de mi corazón”, “Medita Sol”, “Ir a más”, “Chalamán”, “Zig zag”, “Mil horas” y muchos más.

La formación que está grabando las nuevas canciones de Los Abuelos y ensayando las versiones de los clásicos está compuesta por Chocolate Fogo (bajo y voz), Gaspar Benegas (guitarra y coros), Juan Del Barrio (teclados, sintetizadores y coros), Sebastián Peyceré (batería), Jorge Polanuer (saxo), Hubert Reyes (percusiones) y el hijo de Miguel Abuelo, Gato Azul Peralta (voz y percusión). A lo largo de la gira se le irán sumando otros integrantes que fueron pasando por las filas de la banda durante la década del ’80.



Los músicos

Juan del Barrio: tecladista de Spinetta Jade y Los Abuelos de la Nada. Junto a Miguel Abuelo, participó de los shows más importantes de la banda entre 1983 y 1988. Formó parte de todos los discos de Los Abuelos en la década del ’80, excepto el primero grabado en 1982.

Marcelo Chocolate Fogo: sobrino de Miguel Abuelo, participó de Los Abuelos entre 1986 y 1988 tocando en más de 100 conciertos como bajista, además de ser el productor del disco Cosas Mías, donde compuso junto a Miguel Abuelo tres canciones: “Región Dura”, “Semental de Palermo” y “Cosas Mías”.

Jorge Polanuer: saxofonista de Los Abuelos de la Nada entre 1986 y 1988, cuando fue reemplazado por Willy Crook. Además, es dueño de una gran trayectoria, que lo tuvo como integrante de la banda de Andrés Calamaro y Soda Stereo, entre otras.

Gato Azul Peralta: hijo de Miguel Abuelo. Participó del disco Cosas Mías y del álbum solista de Miguel Buen día, día. Hoy se encuentra trabajando junto a Claudio Leda, su couch personal de canto, para este regreso de Los Abuelos de la Nada.

Gaspar Benegas: músico, compositor y productor de rock argentino. Es conocido por ser el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari.

Sebastián Peyceré: baterista de gran trayectoria en el rock nacional. Tocó y grabó con Litto Epumer y Javier Malosetti, entre otros. Además, compartió escenario con BB King, Stanley Jordan, Mike Stern y Dave Weckl.

Hubert Reyes: destacado percusionista nacido en Lima, Perú. Tumbadoras, bongó, cajón, guitarra, timbales, cajita, campana (cencerro) son los instrumentos que utiliza para arrollar con sus ritmos latinos y especialmente afroperuanos. En Argentina, trabajó con músicos como Pedro Aznar, Lito Vitale, los Illya Kuryaki, Patricia Sosa, Lucho González y Sandra Peralta.

El grupo lanzará próximamente sus primeros dos sencillos, “Mi estrella y yo” y “Buscándonos al fin”, canciones inéditas de Los Abuelos de la Nada, que estarán disponibles próximamente en todas las plataformas digitales. Durante el 2020 saldrá el nuevo LP de Los Abuelos, que se llamará Luces y Bengalas, y que será todo material inédito, con varias canciones de la pluma del propio Miguel Abuelo.



Gira

El grupo debutará el 7 de marzo en Lima y la gira continuará por varios lugares:

- Rosario (Teatro Broadway, 27 de marzo)

- Chile (Gran Arena Montichello, 10 de abril)

- Mar Del Plata (Teatro Radio City, 11 de abril)

- Córdoba (Qualitty Espacio, 16 de abril)

- Mendoza (Teatro Plaza, 17 de abril)

- San Juan (Teatro Sarmiento, 18 de abril)

- Tucumán (Teatro Mercedes Sosa, 24 de abril)

- Buenos Aires (Teatro Opera Urbis , 2 de mayo)

Las entradas para todos los conciertos de Argentina están a la venta desde el pasado 13 de diciembre.

Por Los Abuelos de la Nada pasaron artistas de la talla de Pappo, Claudio Gabis, Andrés Calamaro y Willy Crook, entre otros. Además, músicos que formaron parte del grupo, como Daniel Melingo, Gustavo Bazterrica, Kubero Díaz, y Cachorro López, serán invitados a participar de algunos conciertos, tanto de Buenos Aires como en el interior.



La palabra de Chocolate Fogo

-¿Por qué vuelven Los Abuelos de la Nada?

-Porque está dentro de la trayectoria de esta aventura llamada Los Abuelos de la Nada. Como los cometas que reinventan su trazada, con sus cambios de luces y energía... A medio siglo de su aparición, vuelve con nuevas fuerzas y nada indica que esto vaya a detenerse.

-¿Cómo surge este retorno?

-No es por mezquinar información, pero son tantos los factores que deben darse que no es fácil de explicar. Los detalles no entrarían en una sola respuesta. Sólo podemos decir que ya no jugamos al misterio.

-¿Cómo será el show en vivo que presentarán en el tour “Mi estrella y yo”?

-Tomemos de referencia una vuelta, pero del futuro, con aires y joyas del pasado, esta expresión musical que se instalará en el presente. Es momento de dejar volar la imaginación, no atarse a nada y disfrutarlo. Se irán develando los secretos página a página, como quien lee un libro. Canciones nuevas, las de toda la vida y sorpresas con los invitados.

-¿Por qué Miguel quería que la banda continúe?

-Porque él siempre tuvo una mirada muy respetuosa por lo atemporal, basado en el cosmos y sus fascinantes teorías. El creó una marca que tiene una fórmula, que escapa hasta de su presencia y la de cualquiera que ocasionalmente manipule este contenido. Esto permite cambios en los integrantes, dando paso a la evolución, con mucha personalidad. Un club de fútbol no pierde un jugador o un partido y cierra sus puertas. Digamos que esto es algo parecido, con perdón de la comparación.

(Este artículo fue escrito con información de MN Prensa & Comunicación)