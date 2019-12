No hay más pasajes en tren a Mar del Plata Información General 22 de diciembre de 2019 Redacción Por TURISMO

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El alto valor del dólar, más las últimas medidas económicas, provocaron que la oferta para veranear en el país aumente, al punto que uno de sus centros turísticos más tradicionales, la ciudad de Mar del Plata, ya tenga el anuncio de que no hay más pasajes en tren para la primera quincena de enero y quedan pocos para ir en micro.

Además, el termómetro de las reservas de los balnearios aumentó ostensiblemente respecto de la temperada pasada, por lo cual, Mar del Plata espera el mejor verano de los últimos años.

Con un precio accesible, el tren se convirtió en la primera opción para ir este año a la "Ciudad Feliz": los pasajes salen 660 pesos en primera y 795 en pulman, cuando en micro un coche cama vale casi 2 mil pesos y un servicio sin ninguna comodidad supera los 1.300.

Por eso, no sorprendió el anuncio que hizo en las últimas horas el Ministerio de Transporte, que confirmó que para la primera quincena de enero ya no quedan pasajes para ir a Mar del Plata.

"Nuestra visión estratégica es reactivar la red ferroviaria y por eso vamos a seguir trabajando para que cada vez más personas puedan viajar en tren, con un servicio de calidad y accesible para todos, tanto durante el año como en sus vacaciones, acompañando a los que menos tienen", manifestó el ministro de Transporte, Mario Meoni.

Las formaciones de los trenes que van a Mar del Plata son modernas, cuentan con aire acondicionado y calefacción, asientos amplios, coche comedor con 48 plazas y comodidades adaptadas para personas con movilidad reducida.

También poseen dispensers con agua fría y caliente y una biblioteca sobre rieles, con más de mil libros para que los pasajeros puedan leer durante el viaje.

En tanto, en la terminal de Retiro le informaron a NA que todavía hay pasajes para ir en la primera semana de enero a Mar del Plata porque las empresas comenzaron a sumar refuerzos porque los servicios habituales están prácticamente llenos.

Otro dato alentador para el verano que se viene en Mar del Plata pasa por las reservas para los balnearios.

Augusto Di Giovanni, gerente administrativo del complejo B-12 de Punta Mogotes le dijo a NA que "todos los balnearios aumentaron las reservas para este verano, en una clara señal que serán muchos los turistas que lleguen a Mar del Plata".

Una de las claves para que los balnearios tengan más reserva pasa por la decisión de que los aumentos respecto de la temperada pasada esté más relacionada con las paritarias que con la inflación.

"Tomamos la decisión de aumentar respecto del año pasado haciendo un promedio con lo que fueron las paritarias y todos harán lo mismo. Después las diferencias las marca cada parador con lo que le presenta al turista", explicó Di Giovanni.

"Nosotros en el B-12 ofrecemos servicios que consisten en tres piletas, spa con sauna húmedo y seco, masajes, hidromasaje, gimnasio, clases de zumba, funcional, spinning, canchas de tenis y fútbol, voley, resto, bar, profesores para actividades de chicos, algo que se mantiene inclusive los días no tan atractivos para ir a la playa pero al tener esas alternativas la gente viene igual", agregó.

La única preocupación respecto de lo será la temporada en Mar del Plata pasa por las tradicionales playas de Playa Grande, porque cuando crece el mar desaparece el sector público debido al avance de las carpas, algo que no sucede en la zonas sur y norte, ni en Punta Mogotes.