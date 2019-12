Carta de Lectores Carta de Lectores 22 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Cuento de NAVIDAD



Sr. Director:



Hola lectores.

Soy un jubilado de 72 años, y mi haber dista mucho de ser de los importantes y mejores. No tengo mansiones ni autos de alta gama, ni cuentas en el exterior, y menos aviones y yates. Muy por el contrario, utilizo el servicio de minibuses. Lo que sí tengo es un cúmulo de obligaciones contraídas, a las que cada vez me cuesta más atender. Convivo desde hace algunos años con mi compañera DIABETES, quien se encarga de endulzarme la vida.

Como los años nos van agregando rodaje a todos, cada tanto tenemos que hacer un “mantenimiento”. Es mi caso justamente, porque hace unos días me dirigí a mi obra social a efecto de solicitar un turno para una atención oftalmológica. Para hacerla simple: que me vea el oculista. Me dieron el turno para el día 27 de marzo del año próximo.

Está bien, si voy a tener una vida prolongada tres meses no son nada. Pero si mis tiempos son más acotados, por ahí no puedo cumplir con la obra social y presentarme ese día. Como para estos tiempos nos volvemos “más buenos”, quiero aprovechar y mandar una carta llena de ilusiones al “Niño Dios” de mi infancia y al Papá Noel de ahora, pidiendo que se iluminen la inteligencia, el corazón y la voluntad de nuestros gobernantes, para que se reparta la carga en forma más equitativa entre nosotros, y nos faciliten la vida. Que se ponga en práctica un plan de dignidad de emergencia, en el que se apliquen impuestos sobre el egoísmo, la avaricia, el desamor, la intemperancia (y todo lo que se les ocurra agregar); y se otorguen subsidios al afecto, a la solidaridad y a la practicidad.

Invito a quienes quieran agregarse, a dejar su “cartita” en este arbolito imaginario que dejo instalado en este espacio.

Y que en la Nochebuena podamos encontrar en él (en ese árbol) lo que los argentinos estamos buscando y solicitando, y éste pueda ser realmente un hermoso cuento de Navidad.



Víctor Hugo Ibáñez

DNI 6.307.023

Rafaela