Emotivo mensaje de jefe de Policía en momento del retiro

Lo que cita el copete de esta nota fue parte de lo expresado por el comisario general Ariel Ceferino Pérez (quien durante un tiempo prolongado estuvo al frente de la Unidad Regional XIII de Policía con sede en la ciudad de San Cristóbal), al momento de producirse su retiro de la fuerza policial de nuestra Provincia.

Durante su gestión como máxima autoridad de la Policía con ámbito jurisdiccional en el vecino departamento homónimo, el Policía mantuvo una valorada relación profesional con LA OPINION, siendo este medio receptor tanto de información periodística "de primera mano", como de su intercesión -en determinadas oportunidades, y resultando nexo- con autoridades del más alto nivel policíaco provincial.



EL MENSAJE DE

DESPEDIDA

Quien cuenta su familia en la ciudad de Reconquista, distrito en el que prestaba servicios antes de ser nombrado titular de la Policía del departamento San Cristóbal, habiendo tenido anteriormente un paso por la Guardia Rural Los Pumas), en el momento del retiro de la actividad profesional manifestó lo siguiente.

"Transcurridos más de treinta años de ser un obrero de la sociedad santafesina, teniendo la conciencia tranquila de haber entregado todo y lo mejor de mi, hoy ha llegado el día en que tengo que ponerme y quitarme por última vez este amado uniforme policial, eso sí quedando eternamente y nunca nadie podrá arrebatarlo que es el uniforme azul que viste mi alma.

"En un instante de contrapunto entre felicidad y congoja, me despido de todos los hermanos camaradas con los que tuve la posibilidad de compartir y vivir con orgullo la felicidad de ser un servidor público.

"Infinitas gracias, fue un verdadero orgullo y honor, en el lapso de estos más de treinta años haberlos transitado con ustedes y sido parte de este gran equipo de trabajo, que siempre pregonó el altruismo, la humildad y firmeza, dejando bien alto el prestigio de esta amada Institución.

"Doy gracias a Dios haberme concedido y permitido compartir años de mi vida y vocación con ustedes, cuya finalidad siempre fue servir al prójimo, dignificar a los hombres y mujeres que vestimos este uniforme, e inculcar ser buenas personas sobre todo, base fundamental para ejercer una función publica.

"Recuerden que nuestra premisa fue y será por siempre, llegar al epílogo de cada jornada con la conciencia tranquila de haber dado todo en pos de nuestra comunidad, ante quien en definitiva vamos a rendir cuentas por haber elegido esta inmensa e indescriptible vocación de ser Policía.

"Momento propicio para poner voz a mi corazón, y expresar mi inmensa gratitud a todas aquellas personas que de una u otra forma y de manera desinteresada han colaborado para que esté viviendo esta anhelada realidad de llegar al retiro con la última jerarquía (comisario general).

" Primeramente mencionar y agradecer a mi esposa e hijos que son mi sustento, y en los cuales más que nunca buscaré refugiarme y tratar de remedar todos aquellos momentos preponderantes de la vida que los privé de mi presencia, a mi madre querida que sin dejarme pensar demasiado me encaminó en esta loable labor de ser un servidor público, y a la cual no la defraude ya que me retiro pudiendo mirar a los ojos a cada persona que necesito de mi, con el legajo intacto sin que se registre una sola sanción o queja hacia mi labor.

"A mis hermanos y hermosa familia que siempre estuvieron presentes.

"A mis amigos, y a todos los que siempre aportaron su granito de arena a través de sus acciones, reconocimientos y críticas para que me vaya bien en esta incomparable tarea.

"Lo vivido se transforma en un recuerdo imborrable, que siempre ocupará un lugar en el altar de mi vida.

"Dios los proteja y bendiga. Abrazo interminable. "Viva la Policía de la provincia de Santa Fe".