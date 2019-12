Se efectuó una reunión del Consejo Federal "Argentina contra el Hambre" Nacionales 21 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre en la Casa Rosada y, ante un centenar de dirigentes que todos los sectores, destacó que es "indigno ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre".

El mandatario nacional insistió en que "este plan no es el plan del gobierno ni de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina".

"Una vez olvidémonos de nosotros, de quiénes somos, de cómo pensamos y qué representamos. Y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre", subrayó el Presidente.

Fue el primer encuentro del Consejo con Fernández como jefe de Estado, luego de la reunión inicial del pasado 15 de noviembre, cuando todavía no había asumido.

Al término del encuentro, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó en conferencia de prensa que para marzo próximo el Gobierno espera "cubrir el 80 por ciento" de los dos millones de niños a los que alcanzará el plan del Consejo.

"Iniciamos en Concordia, Entre Ríos, la tarjeta Alimentos. Un esquema en el que las madres puede acceder a comprar alimentos, con una tarjeta que no permite extraer dinero", expresó Arroyo.

Además, detalló: "En los primeros días de enero vamos a dar el cronograma para todo el país. En marzo esperamos cubrir el 80 por ciento del país, de estos dos millones de chicos".

Según confirmó el ministro, el plan de Alimentos comenzará con un presupuesto de cerca de 60 mil millones de pesos, cubriendo casi dos millones de chicos, tras indicar que serán distribuidas 1.400.000 tarjetas.

De la conferencia también participaron la presidenta del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, el escritos Martín Caparros, y la chef Narda Lepes.

Estuvieron, además, los ministros Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca), Martín Guzmán (Economía), Ginés González García (Salud), María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujer, Género y Diversidad), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología) y Nicolás Trotta (Educación).

También asistieron Hilda de Duhalde, Marcelo Tinelli, Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA), Sonia Alesso (Ctera), monseñor Carlos Tissera (Cáritas), Carlos Vila Moret (Sociedad Rural), Bernardo Affranchino (Aciera), Roberto Baradel (CTA), Antonio Aracre (Syngenta), el supermercadista Víctor Fera, Vanesa Herrera Noble, Esteban Castro (CTEP), Isaack Rudnik (Icepsi), Jaime Perczyk (Universidad Nacional de Hurlingham), Jorge Knoblovits (DAIA), Daniel Funes de Rioja (Copal) Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Carlos Achetoni (Federación Agraria), Juan Vasco Martínez (Supermercadistas) y Pablo Narvaja (Pastoral Social).

Los beneficiarios directos serán quienes cobran una Asignación Universal por Hijo (AUH), una asignación por embarazo o una por discapacidad, en tanto que los montos van de 4.000 a 6.000 pesos.

Por otra parte, se crea la figura del Promotor de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a cargo de los gobiernos provinciales, quienes serán los encargados de realizar el asesoramiento nutricional pertinente a los titulares de este derecho y el seguimiento de la ejecución del programa.

A su vez, se pondrán en marcha talleres de orientación para promover los alimentos sanos y frescos.