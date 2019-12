Podrían convertirlo en ley en el Senado Nacionales 21 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El Senado trataba anoche el mega proyecto de Emergencia Económica impulsado por el Gobierno y el Frente de Todos confía en convertirlo en ley en la votación que se llevaría a cabo de madrugada.

El debate del proyecto que fue aprobado en la mañana de ayer por la Cámara de Diputados se inició poco después de las 19:00, luego de un cuarto intermedio solicitado por el interbloque de Juntos por el Cambio.

Con 37 senadores anotados para tomar la palabra, se prevé que la votación en general de la iniciativa denominada oficialmente "Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica" se lleve a cabo a alrededor de las 03:00.

Al inicio de la sesión, el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, solicitó dos horas de cuarto intermedio para "tomar conocimiento de las modificaciones" hechas al proyecto por la Cámara de Diputados.

Naidenoff puso esto como condición para habilitar el tratamiento del tema, dado que al no tener dictamen de comisión el Frente de Todos necesita que los dos tercios de los presentes avalen el inicio del debate del proyecto.

Ante ese escenario, su par del Frente de Todos, José Mayans, aceptó el pedido y, finalmente, se acordó que la pausa fuera de una hora y media.

Sin embargo, finalizado el cuarto intermedio, el Frente de Todos, con mayoría suficiente para tener quórum propio, bajó en soledad al recinto y habilitó el tratamiento sobre tablas con los dos tercios de los presentes, que en ese momento eran solo los que acompañan el proyecto.

En realidad, la ausencia de Juntos por el Cambio fue lo que le permitió al oficialismo habilitar el tratamiento, debido a que la intención de un sector del PRO y otro de la UCR -con Martín Lousteau como principal impulsor de la estrategia- era bajar al recinto para que el Frente de Todos no alcanzara por sí solo los dos tercios y bloquear así el debate.

Así lo indicaron a NA fuentes de la bancada opositora, quienes precisaron que la ausencia de Juntos por el Cambio en el recinto fue por un acuerdo al que llegaron el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, con el jefe del Frente de Todos, José Mayans.

Las fuentes consultadas por NA confirmaron que hubo una fuerte discusión en el interbloque por la decisión de no bajar al recinto que, finalmente, fue lo que permitió al oficialismo habilitar el tratamiento.

Juntos por el Cambio votará en contra del proyecto en general y acompañará en la votación particular algunos capítulos.

El proyecto, que delega facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo, establece un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios; suspende por 180 días la movilidad jubilatoria; establece un nuevo esquema de retenciones y aumenta bienes personales.

También fija un plan de regularización de deudas para las pymes, autoriza al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad ENARGAS y ENRE, respectivamente.