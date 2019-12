El presupuesto 2020 recibiría despacho el lunes Locales 21 de diciembre de 2019 Redacción Por Tras un nuevo encuentro entre los concejales durante la mañana de ayer, en donde se consensuó modificar el artículo 6º inciso c y el 4º y en donde hay diferencias por el 11º, todo indicaría que el 26 de diciembre se votaría esta ordenanza.

Una nueva reunión por el presupuesto 2020 se desarrolló este viernes entre los concejales, con el objetivo de acelerar los tiempos y poder votar esta herramienta fundamental para la gestión del Ejecutivo.

Lisandro Mársico quedó conforme con las respuestas que recibió a sus interrogantes y Leonardo Viotti presentó nuevos planteos que aguarda sean respondidos el próximo lunes y de esta manera poder dar despacho.

Entre las consultas elevadas por el radical está una relacionada con el Parque Tecnológico; sobre activos financieros actuales del municipio; mantenimiento de la Recova Ripamonti; y algunos aspectos de la tributaria entre algunas otras.

La concejal Brenda Vimo consideró al encuentro de ayer como positivo y señaló que “vamos avanzando bien y espero que no surjan nuevas inquietudes a último momento y pueda darse despacho el lunes”.

Respecto a los artículos cuestionados por la oposición, se llegó a un acuerdo por el 4to y el 6to. El artículo 4to que hacía referencia a los contratados, quedaría como lo propuso la oposición en 300 y no en 350 como pretendía el oficialismo.

En tanto el artículo 6to queda con libre movilidad hasta $800.000 (los $500 actuales +60% por inflación) y de ahí en adelante debe recibir autorización del Concejo. El proyecto original establecía que hasta $ 1.500.000 no requería pasar por el Cuerpo Legislativo.

Por otra parte y en donde no hubo puntos de acuerdo fue en el artículo 11, que refiere a la libertad del Ejecutivo para hacer cambios en su estructura sin pasar por el legislativo, donde allí la oposición pretende eliminar este artículo y el oficialismo quiere mantenerlo.

Luego de la reunión de este viernes todo indicaría que están dadas las condiciones para no necesitar convocar a una sesión extraordinaria y votarlo en la última de 2019 que se llevará a cabo el 26.

Solo resta esperar que lleguen las contestaciones a los interrogantes de Viotti y entendiendo la necesidad del Ejecutivo esto estaría asegurado.

Cabe señalar que en el presupuesto 2020 el monto total de recursos es de 2681 millones y de erogaciones 2663 millones. El superávit que supera los 17 millones de pesos, se adjudica, como todos los años, a la Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales (CAEPAM).