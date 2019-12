Nueva asamblea para tratar el último ofrecimiento salarial Locales 21 de diciembre de 2019 Redacción Por Se llevará a cabo el próximo jueves 26 en la sede gremial y a partir de allí se sabrá si el sector acepta la negociación que se cerró en las últimas horas del pasado miércoles, donde se desactivó una huelga que hubiese paralizado la producción hasta este lunes. Hay optimismo de que se acepte definitivamente la última propuesta del año.

A última hora de este miércoles y a minutos de que comience una huelga que amenazaba con tener fuertes consecuencias en el abastecimiento de lácteos, el Centro de la Industria Lechera le acercó al gremio de la actividad un nuevo último ofrecimiento de recomposición de las remuneraciones y logró distender la situación. Las empresas propusieron acercarse a la inflación anual con un aumento del 32,5% que se cobrará en dos tramos entre diciembre y enero. Eso sumado al 23% que ya habían abrochado a lo largo del año los deja en el orden del 55,5% anual.

Además, propusieron compensar el desfasaje de estos meses que impactó en el poder adquisitivo del salario con un bono de 36 mil pesos que tendrá el carácter de no remunerativo y se distribuirá en pagos hasta abril de 2020. Los lecheros cobrarán 18.000 pesos en diciembre, 5.000 pesos en enero y febrero y 4.000 pesos en marco y Abril. Ante el ofrecimiento, que llegó después de más de 10 horas de negociaciones en la sede del Ministerio de Trabajo, ATILRA levantó las medidas de fuerzas resueltas.

Con respecto a esta situación, Domingo Possetto, el titular de ATILRA Rafaela, le manifestó ayer a este Diario en relación a la medida de fuerza que se levantó en las últimas horas como para pasar un fin de año con algo de tranquilidad para el sector que "hemos levantado la medida de fuerza minutos antes de la 0 hora de este jueves que había dispuesto, oportunamente, el concejo directivo, pero tenemos programada una asamblea para el próximo jueves 26 de diciembre, a las 20:15, donde vamos a ver si los trabajadores de nuestra jurisdicción aprueban lo adoptado por el consejo directivo nacional y por la comisión paritaria. En las últimas horas se ha negociado contrarreloj para poder sacar algo positivo y tenemos que ver aún el número final. Todavía no hemos recibido la escala final, pero entiendo que durante todo el año 2019 estamos superando el 55,5% de inflación".

Sobre si el sector quedó conforme con el ofrecimiento de las empresas, Possetto destacó que "eso lo vamos a ver en la asamblea de la semana que viene, si es que tenemos toda la escala en mano, y si están conformes o no lo resolverán los trabajadores afiliados al gremio ese día en el salón de usos múltiples, el lugar donde se va a estar desarrollando un nuevo encuentro entre todos los compañeros del sector". De todos modos, aprovechando su basta experiencia en este tema, dio su opinión personal de lo que puede llegar a suceder la próxima semana. "Conozco que son muy difíciles las negociaciones, entiendo que el resultado es importante y creo que es un común denominador que pueden cumplir las empresas grandes, y que también están en condiciones de cumplirlas las empresas chicas, porque personalmente me lo han manifestado, ya sea en nuestra jurisdicción y en otras provincias del país con tranquilidad esta recomposición que estamos tratan de de resolver, porque aún no hay nada resuelto y la última palabra la tendrán el jueves los trabajadores si la aceptan o no". No obstante, al preguntarle qué puede llegar a ocurrir en caso de no ser aceptada esta última negociación, Possetto afirmó que "si es por si o por no no depende de nosotros, sino de las 30 seccionales del país. En la noche de este jueves, algunas seccionales tengo entendido que la han aprobado, pero nosotros aún no nos hemos reunido en esas condiciones y no la hemos debatido como corresponde. Si la mayoría no lo aprueba, se puede volver a realizar otra medida de fuerza y lo analizará nuevamente el consejo directivo para ver qué medidas tomar".

Para finalizar, dio su visión de las primeras medidas económicas que ha implementado el nuevo gobierno que ha asumido en los últimos días. "La verdad que hemos estado muy abocados y ocupados con el tema nuestro, pero he visto que hay muchas críticas en los medios. Entiendo que está reactivando el bolsillo de los más humildes, donde pueda insertarse una cantidad de dinero importante a los mercados, se va a ir superando de a poco la crisis que hay en los negocios con la falta de ventas y seguramente vamos a ir mejorando lentamente. Esperamos un mejor año para el 2020 y vamos a tratar de aportar todo lo que se pueda para que eso se haga realidad".