Diputados ya le otorgó media sanción al proyecto de Emergencia Económica

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El Frente de Todos logró darle ayer en la Cámara de Diputados media sanción al proyecto de ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva".

Con 134 votos afirmativos se votó en general la llamada ley de Emergencia Económica contra 110 en contra del proyecto enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández.

Luego de una maratónica sesión, que se extendió por más de quince horas, los diputados procedieron a votar artículo por artículo de la ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva".

El Frente de Todos logró reunir los 129 diputados para tener el quorum, gracias a la adhesión del Interbloque Federal de Eduardo Bucca y Graciela Camaño, más la bancada Unidad para el Desarrollo del mendocino José Luis Ramón.

Con el correr de las horas se realizaron varios cambios al dictamen de mayoría con que el oficialismo llegó al recinto, a partir de pedidos efectuados por bancadas opositoras y por legisladores del propio Frente de Todos.



NEGRI Y MAXIMO

Minutos antes de la votación, pasadas las seis de la mañana, Mario Negri, el jefe del interbloque de Cambiemos y su par Máximo Kirchner, del bloque del Frente de Todos, se cruzaron en el momento de los cierres.

"La emergencia no se justifica. Nos dijeron que no hacemos autocrítica, pero somos grandes, sabemos que se perdió la elección, entre otras cosas, por la política de shock en la salida de los subsidios que el kirchnerismo acumuló por 130.000 millones de dólares. Se nos disparó la inflación, pero también al kirchnerismo le pasó lo mismo, sólo que tenían un ministro que pedía que no le pregunten sobre ello", dijo Negri.

El legislador cordobés dedicó además varios minutos al artículo que suspende por 180 días la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria, aprobada en 2017: "Desde el fallo Badaro se exigió un índice de movilidad jubilatoria y ahora ustedes vienen por la suspensión, pero no traen otra fórmula".

"Cuando casi se incendiaba la ciudad, nos decían: 'les roban un trimestre a los jubilados', pero ustedes se quedan con un semestre. Acá hay un impuestazo asentado sobre tres patas: el campo, la clase media y los jubilados", dijo.

Kirchner, enseguida, tomó la palabra y realizó un análisis de la situación en que se encontraba la Argentina en 2015, la comparó con la actual, tras el gobierno de Mauricio Macri e indicó que "se asemeja a lo que sucedía en el 2003".

Kirchner señaló que desde agosto a octubre pasados el gobierno de Macri "se comió 35.000 millones de dólares para ganar una elección que terminó perdiendo".

Al defender el proyecto, se preguntó: "¿Saben lo que es un superpoder?, pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos. Esos son los que se creen que tienen superpoderes, personas que se creen designadas para solucionar los problemas de los argentinos".



DURAS CRITICAS

Economistas salieron a criticar los cambios impulsados por el presidente Alberto Fernández, que representarán un recorte en las jubilaciones y pensiones, y advirtieron que entre retenciones, suba de impuestos y modificación en el cálculo de los haberes, el Fisco se quedará con aproximadamente unos US$ 9.000 millones del sector privado.

El economista Ramiro Castiñeira resumió el contenido del proyecto de esta forma: "Al campo y las pymes les robaron US$ 3.000 millones vía retenciones y aportes patronales; a la clase media otros US$ 3.000 millones por ahorrar, viajar o comprar un auto; y a los jubilados otros US$ 3.000 millones pisando jubilaciones en un semestre".

En total, Castiñeira estimó que el ajuste impulsado por el Gobierno representará una transferencia de ingresos del sector privado al Estado por más de US$ 9.000 millones, unos $567.000 millones al tipo de cambio actual.

Por su parte, el economista Christian Buteler se quejó de quienes quedarán fuera del alcance del ajuste en las jubilaciones.

"Anulan la movilidad jubilatoria, pero los jueces quedan exentos. Le tocás la jubilación a quien cobra $25.000, pero a un juez que cobra 10 veces más no. Ahí tenes tu solidaridad, son una vergüenza", enfatizó Buteler. .

Manuel Adorni lamentó que "todos los que no hicieron el total de sus aportes jubilatorios y que de igual forma se jubilaron, recibirán un bono. Aquellos que sí lo hicieron durante toda su vida y que cobran algún peso más, no recibirán nada. Linda forma de castigo para aquellos que cumplieron", señaló.