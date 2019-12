Carlín Calvo: "su cuadro es irreversible", aseguró Carina Galucci Información General 21 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Carina Galucci habló el jueves sobre el actual estado de salud de su expareja Carlos Andrés Calvo, que se encuentra “clínicamente estable”, según el parte médico emitido por el Sanatorio de La Trinidad en las últimas horas.

“Él está estable, está siendo cuidado. Desde su última internación -hace quince días-, él se alimenta con papilla, no tolera sólidos”, señaló Galucci en diálogo con Intrusos. “Está con cara de enojado, nos habla poco, no nos sonríe”, detalló Carina ante la consulta de Adrián Pallares, que quiso saber si el actor se da cuenta de su situación. Los profesionales están evaluando que se le coloque un botón gástrico, publico´Teleshow.

“Hubo una diferencia grande entre el primero y el segundo ACV. En el segundo ya no era el mismo Carlín del primero, ese ya afectó más su parte cognitiva, nunca llegó a darse cuenta de que estaba muy enfermo. Entonces siguió adelante con su espíritu de pelearla, se banca la que viene y a veces se enoja con alguna enfermera. Eso le sale clarito, cuando los tiene que retar. Las malas palabras le salen perfecto”, reveló la mujer, que lo acompaña a pesar de estar separados desde hace un tiempo.

“Mis hijos están muy tristes. Se cumplieron 10 años del segundo ACV y sabemos que el cuadro es irreversible. Esta enfermedad, lamentablemente, tiene un deterioro que se va a ir notando cada vez más”, contó angustiada la mamá Facundo (20) y Abril (13), los hijos que tuvo con el actor.

“Me pone muy mal ver a mis hijos llorar. Quisiera volver el tiempo atrás y cambiar todo, pero por algo suceden las cosas. Creo que de todo esto tenemos que sacar un aprendizaje”, continuó.

"Carlín necesita el cariño de todos. Se deja mimar. Le hace bien reírse. Quedó su verdadera esencia", comentó sobre el presente que vive su ex.