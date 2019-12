"Esconde un impuestazo para la clase media" Locales 21 de diciembre de 2019 Redacción Por DIPUTADO FEDERICO ANGELINI

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, advirtió que la Ley de Emergencia que obtuvo media sanción este viernes en la Cámara baja “esconde un brutal congelamiento a los jubilados y un impuestazo a la clase media”. Además, manifestó, que “ataca una vez más al campo, que es uno de los sectores y motores que activan la economía argentina”.

“Pretenden que le demos un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para callar al Congreso durante un año; nada más antidemocrático, que, en definitiva, lo que marca es que volvió el ´vamos por todo´ y desde nuestro bloque no lo vamos a permitir, porque para eso nos votó el 41% de los argentinos”, afirmó

“Lamentablemente, nuestro país tiene problemas estructurales desde hace mucho más de 30 años; reconocemos que en nuestro gobierno no hemos podido solucionarlos, pero también hay que decir que 24 de esos 30 años los gobernó el partido político que hoy dice que hay una tierra arrasada”, indicó Angelini y exclamó: “¡Nosotros recibimos tierra arrasada! No dejaron ni cifras oficiales en el Indec”.

“Dicen que volvieron mejores, pero este Ejecutivo no quiere respetar ni el debate que merece un proyecto de tal magnitud, sino que pretende un trámite exprés, cuando debería ser discutida en varias comisiones. Eso demuestra que no aprendieron nada, que volvieron iguales y que tenemos que estar alerta”, expresó el diputado.

“Es importante que sepan que quienes acompañan este proyecto no solamente van a atacar a los jubilados, a los veteranos de Malvinas, a quienes cobran la asignación universal, a las personas con discapacidad, al campo, a la clase media, sino que también atacan a la Constitución Argentina que es muy clara en el Artículo 29, donde dice que el Congreso Nacional no puede conceder al Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias y que quienes hagan eso llevarán la responsabilidad y la pena de los infames traidores a la patria”, enunció Angelini.

“La ley que se acaba de sancionar declaró 9 emergencias con la excusa de delegarle poderes absolutos al presidente Alberto Fernández. Como argentinos, no podemos avalar estas peligrosas concesiones políticas, que lo único que hacen es callar la voz del pueblo, representada en las cámaras legislativas”, finalizó.