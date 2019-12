Emergencia Económica: media sanción al proyecto Locales 21 de diciembre de 2019 Redacción Por Los legisladores aprobaron el texto en general con 134 votos positivos y 110 negativos. Fue en una sesión maratónica de más de 15 horas en la que hubo negociaciones y modificaciones.

La Cámara de Diputados le dio media sanción en general proyecto de emergencia económica y durante la mañana continuarán con los tratamientos en particular de los puntos más polémicos: retenciones y jubilaciones. Las negociaciones se extendieron a lo largo de toda la madrugada.

Bajo el lema de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno logró aprobar el megapaquete de las nueve emergencias, de las que se hará cargo el Poder Ejecutivo: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

En la primera sesión extraordinaria conducida por el bonaerense Sergio Massa, el Frente de Todos logró su objetivo de sancionar esta ley clave para el gobierno ya que logró cosechar el respaldo de los interbloques Federal —integrado por Consenso Federal y diputados cordobeses- y de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón. Con el claro rechazo de Juntos por el Cambio, la bancada oficialista —que preside Máximo Kirchner— contó con la colaboración de los dos interbloques para formar el quórum de 129 diputados para abrir la sesión, y además tenía garantizado el apoyo de esos legisladores para la sanción en general y en particular.

En una sesión maratónica (estaba previsto 130 oradores), el oficialismo obtuvo su primera victoria legislativa y puso así en marcha una serie de leyes que den impulso al inicio de gestión del presidente Alberto Fernández. El resultado de la votación dejó también dos campos políticos bien definidos: el Frente de Todos (con sus aliados eventuales) y una oposición férrea y sin concesiones por parte de Juntos por el Cambio.

En el medio de la discusión, en la bancada de Cambiemos se enteraron de que Mauricio Macri, que se había corrido de cualquier tipo de negociación en torno al proyecto, se había embarcado en Ezeiza en un avión de línea rumbo a la final de fútbol del Mundial de Clubes junto a su esposa Juliana Awada.

Durante toda la tarde y mientras el pleno de la Cámara seguía en un debate ardoroso, las negociaciones seguían su curso por dos vías separadas, aunque en sintonía. Un monitoreo constante desde la Casa Rosada y la osca en los despachos de Sergio Massa, titular de Diputados, y en el de Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista.

Los puntos avanzados de negociación eran dos: retenciones al agro y suspensión de la movilidad jubilatoria. Estos cambios asegurarían sumar más votos al conteo general, según detalla el Diario Uno de Santa Fe.

En materia jubilatoria, por caso, se estudia una resolución de la Ansés que garantice que los futuros aumentos que se otorguen por decreto no perderán frente a la inflación. Además, se habría acordado que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria sería discutida por el Congreso y no se impondría por decreto. En cuanto a las retenciones, el reclamo es segmentarlas para proteger a los medianos y pequeños productores.