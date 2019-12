Esperan que las ventas repunten este fin de semana Locales 21 de diciembre de 2019 Redacción Por A días de celebrar una nueva Navidad, el comercio en la ciudad de Rafaela espera la jornada de hoy y la del próximo lunes para aumentar las ventas.

FOTO JORGE BARRERA COMPRAS NAVIDEÑAS. La lluvia de ayer no alentó a los rafaelinos a salir de sus hogares para buscar el regalo de Navidad.

El año 2019 fue complicado de punta a punta en materia económica. Las noticias relacionadas con la economía estuvieron presente toda la temporada, con distintos matices que afectaron a todos los sectores.

Uno de ellos fue el comercio, que han tenido temporadas bajas en las distintas fechas especiales del año. Pero la Navidad es la Navidad, y por eso los comerciantes esperan que hoy comience una crecida en las vetas para dejar algo debajo del arbolito.

Hasta el martes por la tarde habrá tiempo de ir a buscar algo para el ser querido, esto pasa siempre en todas las temporadas. Muchos esperan hasta la última hora para adquirir algo, pero otros, los más precavidos, van antes y se llevan su regalo.

"Uno siempre cuando se ingresa al mes de diciembre, después del 8 donde uno arma las vidrieras y demás, espera que comience el movimiento. La realidad es que recién a partir de esta semana se notó un poco más el movimiento, que viene lento, pero hay un buen ánimo, la gente está contenta, averiguan mucho los precios y algo se lleva. Quizá no estamos a un nivel que nosotros esperábamos, o vendemos cosas más chicas, pero se mueve", expresó Florencia Muriel, titular de Paseo del Centro, en relación a la Navidad que se viene. La comerciante apunta a que hoy comience a moverse el mercado, dándole intensidad en la tarde de hoy y también el próximo lunes, a un día de Noche Buena.

"La gente ingresa y manifiesta que, como son muchos en la familia hacen presentes más chicos, o bien hacen el famoso sorteo, donde todos se regalan algo, pero no todos compran a todos. Y creo que eso está bueno, para que todos reciban su obsequio y a nosotros nos ayudan a vender", comentó en cuánto a la modalidad que utiliza el rafaelino.



PICAN EN PUNTA

Si bien elegir "lo más barato" es una referencia en esta fecha, claro está que en lo primero que pensamos, es en los niños. En el mágico deseo de pedir un regalito para quitarles una sonrisa. Y si hablamos de chicos, tenemos que pensar en las jugueterías: "las jugueterías, como siempre, están en el primer puesto, ya que la prioridad siempre son los más chicos. Por las consultas que hicimos, están vendiendo muy bien y nos han confirmado que el movimiento fuerte se dio esta semana. Otro de los rubros, como el del calzado, sobretodo el deportivo, también viene de muy buena manera", explicó la dirigente de Paseo.

Por otro lado, detalló que "siempre es positivo lo que pueda suceder con las medidas del gobierno, para bien. Nosotros tuvimos abuelas que vinieron y se enteraron que cobraron el bono, y rápidamente reservaron regalitos de los nietos. Siempre ayuda, ya que también hay que tener en cuenta que tenemos los planes nacionales en cuánto a tarjetas, hay promociones fuertes por parte de los bancos, por lo que son herramientas que ayudan al consumo", explicó Muriel.

A modo de cierre, agregó que "se vende muchísimo a último momento, todavía no nos queremos aventurar comparando lo que pasó en 2018. Pero en algunos comercios se ha vendido parejo en relación a lo que fue el año pasado, hay expectativas. Hay que tener en cuenta que Navidad es un momento muy especial, siempre hay consumo y los ánimos están. Por eso también la movida desde Paseo para que la gente se acerque", dijo confiada.