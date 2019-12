Diputados se encaminaba a aprobar la ley de Emergencia a la madrugada Nacionales 20 de diciembre de 2019 Redacción Por El proyecto "ómnibus" declara la emergencia pública en nueve áreas durante seis meses: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

FOTO NA DIPUTADOS. El oficialismo y sus aliados en una extensa sesión.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Con una extensa nómina de oradores y luego de varias horas de sesión, el Frente de Todos se encaminaba a aprobar en la madrugada de este viernes el proyecto de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva", pese al rechazo férreo de Juntos por el Cambio.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio por inaugurada la sesión especial ni bien se sentó el último de los 129 diputados que se necesitan para tener quorum, número al que llegó con la colaboración del Interbloque Federal de Eduardo Bucca y Graciela Camaño, y la bancada Unidad para el Desarrollo del mendocino José Luis Ramón.

Con el correr de las horas, se fueron confirmando varios cambios al dictamen de mayoría con que el oficialismo llegó al recinto, a partir de pedidos efectuados por bancadas opositoras y por legisladores del propio Frente de Todos.

De esta manera, el oficialismo buscaba asegurarse el compromiso para que tanto el interbloque Federal como Unidad para el Desarrollo votaran en general a favor de la iniciativa.

Una de las modificaciones fue la marcha atrás con la suspensión de la movilidad jubilatoria para los regímenes especiales de docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores científicos y judiciales.

Más temprano, se había dado a conocer que el Gobierno aceptaba precisar en la redacción del proyecto que aquellos gastos en el exterior o compra de moneda extranjera realizados antes de la entrada en vigencia de la normativa estarán exentos del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), del 30%, que regirá durante cinco períodos fiscales.

Antes de que comenzara la sesión, el presidente Alberto Fernández anunció que propuso un cambio en el proyecto de ley ómnibus para establecer compensaciones para pequeños productores y cooperativas que deban pagar retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Por otro lado, se eliminó del proyecto un artículo que obligaba a las empresas de medicina prepaga a incrementar sus aportes al Fondo Solidario de Redistribución del sistema, una medida que hubiese llevado a un aumento en la cuota que pagan los afiliados, según advirtieron representantes del sector al Gobierno.

Abarca una importante cantidad de reformas que implican reasignación de partidas presupuestarias y delegación de facultades al Poder Ejecutivo, incluyendo cambios en materia impositiva y congelamiento del cuadro tarifario en luz y gas.

Una de las mayores polémicas giraba en torno a la suspensión por 180 días, período en que regirá la emergencia, del mecanismo de movilidad jubilatoria.

Si bien esta punto generó reparos inclusive al interior del Frente de Todos, según supo NA, además de protestas de partidos de izquierda durante toda la tarde en las puertas del Congreso, el oficialismo no estaba dispuesto a sacrificar esa medida y se exponía al riesgo de que en la votación en particular la oposición logre voltearla.

El otro punto sensible tenía que ver con los aumentos en las topes porcentuales correspondientes a los derechos de exportación: por ejemplo, se proponía que en el caso de la soja el alza del tope llegara al 33%.

Sin embargo, también se estipulaba una baja en la alícuota máxima a las retenciones en productos exportables de la actividad hidrocarburífera y de la minería, del 12 al 8%.

La ley de emergencia prevé también planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para PyMEs.

El diputado nacional del Frente de Todos Carlos Heller, quien juró en su banca este jueves en reemplazo de Juan Cabandié, defendió el proyecto y enfatizó que "el escenario recibido plantea urgencias" que hay que atender.

"En materia financiera, los compromisos heredados de la deuda resultan absolutamente insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad. El anterior gobierno tuvo que plantear el reperfilamiento porque los hechos demostraron que la deuda tal como estaba contraída era imposible de pagar", indicó.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), advirtió que la iniciativa en debate apunta a que el Poder Ejecutivo acapare "la suma del poder público".

"Por supuesto que hay una crisis social y económica importante, pero eso no amerita cerrar la Constitución Nacional y darle la suma del poder público al presidente. Nosotros queremos ayudar al gobierno, pero no nos pidan que traicionemos a nuestro 41%, al electorado que votó muy dividido y que no les dio la suma del poder público", completó el santafesino.

El siguiente paso tras la media sanción en Diputados será este viernes en el Senado, que reunirá a su pleno a partir de las 14:00.