Finalmente hubo acuerdo y Atilra no realizó el paro

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) levantó el paro nacional convocado para la jornada de ayer y hoy, en respuesta a la crisis por la caída en el precio internacional de la leche, tras un acuerdo alcanzado con la secretaría de Comercio, productores y entidades industriales del sector.

El acta-acuerdo firmada por las partes establece la conformación de una "mesa política y técnica" para ordenar al sector y las plantas procesadoras se comprometen a normalizar la recepción de leche de todos los tambos, de acuerdo a los volúmenes comercializados a la semana previa a la resolución del conflicto. El acuerdo llegó unos minutos antes de las 00.00 hs. del jueves.

Asimismo, las entidades de la industria prometieron establecer los precios del mes de julio procurando acercarse a los valores pagados en el mes de junio y compensar las eventuales pérdidas sufridas por los productores.

"Cada empresa analizará con sus remitentes y, según su situación, tratará de sostener los precios de la leche del mes de junio pasado", indicó la Asociación Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), en un comunicado emitido tras la reunión en la sede de Comercio.

En el acta del acuerdo las entidades también se comprometen a "no efectuar descuentos de premios y/o adicionales" y a no aplicar sanciones a los trabajadores que pararon.

Además de ATILRA y APYMEL, participaron del encuentro la Asociación de Productores Lecheros de Argentina (APLA), el Centro de la Industria Lechera (CIL), CRA, Coninagro, la Federación Agraria, la CGE y Sancor, la mayor cooperativa lechera del país.

El conflicto se había iniciado el lunes pasado en la ciudad santafesina de Rafaela con el bloqueo a la planta industrial de la firma canadiense Saputo, en oposición al recorte en el precio del litro de leche que se retira en tranquera.

La protesta continuó hasta hoy, cuando un grupo de productores protestaron volcando miles de litros del líquido alimento en varias rutas en distintos puntos de Santa Fe y Córdoba.



