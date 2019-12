Bomberos Zapadores también quieren recibir un aporte

Más voces se suman al pedido del Grupo Voluntarios de Defensa Civil, quienes plantean la necesidad de recibir un aporte similar al de Bombero Voluntarios de Rafaela.

Recordemos que, la semana pasada, el Concejo Municipal aprobó el beneficio que corresponde al 0,5 por ciento de la Tasa General de Inmuebles y del Derecho de Registro e Inspección municipal.

Ahora son los Bomberos Zapadores quienes presentarían una solicitud al intendente Luis Castellano y al Concejo Municipal.

Carlos Rodriguez de la Asociación Cooperadora de dicha organización, aseguró que “seguiremos solicitando ayuda para nuestra institución porque también lo necesita. Haremos lo que haga falta para que nos tengan en cuenta”.

Además, sostuvo que “la Cooperadora de Bomberos Zapadores estaría de acuerdo con que se revea esta Ordenanza que fue aprobada desde el Concejo y que se logre la participación no solo a Bomberos Voluntarios sino también a otras instituciones”.

En tanto, manifestó que “estamos de acuerdo con que no se reparta para una sola sino a varias instituciones, porque en definitiva todos los empleados trabajan para la sociedad”, agregó.

Además, dijo que “desde la Asociación Cooperadora de Bomberos Zapadores no estamos en contra de Bomberos Voluntarios sino que es justo que la ayuda sea para todas las instituciones o para ninguna, porque todas tienen el mismo derecho y la misma necesidad”, recalcó Rodriguez.

“Estoy de acuerdo que se valorice el esfuerzo que hacen otras instituciones, no solamente Bomberos Voluntarios. Todos necesitamos ayuda ya que la situación económica es de público conocimiento”, expresó.

A modo de cierre, expresó que “si bien Bomberos Zapadores depende del Estado provincial, las necesidades siempre sobrepasan los fondos que recibimos. Siempre que podamos recibir un aporte, bienvenidos sean”, explicó Carlos Rodríguez.