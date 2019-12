Panorama Político

RELACIONES

PELIGROSAS

Mañana comienza el verano aunque el calor ya está entre nosotros. El clima caliente se siente aún más en la parte alta del edificio municipal donde conviven el Departamento Ejecutivo, en el 5º piso, y el Concejo Municipal, en el 6º. Como estamos en vísperas de las fiestas, hay que decir que la pirotecnia verbal -que por ahora no tiene prohibición- perfora los oídos de la política. El espíritu navideño no parece haber llegado todavía al Municipio a pesar del súper árbol instalado en la planta baja apenas se ingresa -o se egresa- del edificio.

Así es que el intendente, Luis Castellano, reclama a los concejales que se apuren a aprobar el presupuesto municipal 2020 para agilizar la planificación de las distintas áreas. Del otro lado de la trinchera, ocupado por los concejales de la oposición que disfrutan de una mayoría absoluta, respondieron con sentido común que tenían un proyecto desactualizado presentado a fines de septiembre -en tiempo y forma, eso sí- que no contemplaba los recientes cambios de la estructura del gabinete municipal dispuestos por un decreto del Ejecutivo.

En cierto modo, el Intendente admitió válido el planteo de los ediles opositores y el martes por la noche remitió las modificaciones solicitadas. Fue un día después de haber encabezado la primera reunión de su gabinete ampliado, donde los funcionarios acomodaron en las mesas que formaron un gran cuadrado que permitía a todos verse a los ojos.

Castellano, que todavía lamenta haber tenido que reformar su gabinete por decreto ante la posibilidad de que el Concejo le rechazara el proyecto de ordenanza -que debió retirar del cuerpo legislativo para evitar un eventual revés político- básicamente por no aceptar la figura de la Jefatura de Gabinete, reiteró en varias ocasiones que este Concejo le pone palos en la rueda a su gestión. También se quejó porque se aprobó un proyecto para derivar el 0,5% de la Tasa y del Derecho de Registro e Inspección para Bomberos Voluntarios, que representaría unos 5 millones de pesos por año. Y su malestar aumentó cuando los ediles aprobaron la Tributaria con un aumento de la Tasa del 20% a partir de enero, menor al estipulado por la fórmula polinómica del 23,5%, lo que representa 8 millones de pesos menos en materia de ingresos propios.

De todos modos, el titular del Ejecutivo convocó al nuevo presidente del parlamento ciudadano, Germán Bottero, para buscar un acercamiento pero a la vez anticiparle que tenía un estudio avanzar con vetos propositivos a las dos ordenanzas mencionadas, la de Bomberos Voluntarios y la Tributaria. Bottero se plantó y dijo que nadie pone palos en la rueda y que esto es democracia.

Para descomprimir tensiones, los concejales retiraron ayer uno de los palos de las ruedas del Ejecutivo al aprobar en forma expres -sobre tablas- un redireccionamiento de partidas.



LA FUNCIONARIA

EN EL CEMENTERIO

Los reclamos de los rafaelinos sobre la falta de seguridad en el Cementerio Municipal son constantes, un problema que no ha tenido solución. Una vecina relató, sin poder evitar llorar, que el año pasado fue a llevar flores a la tumba de un familiar pero debió correr, ante la presencia de jóvenes de una bandita que se ocultaba entre pasillos y mausoleos, hacia un campo vecino, tirarse al piso y ocultarse. Más tarde, cuerpo a tierra, se acercó hasta la Ruta 70 y así retirarse con un gran susto. Hace días, advirtió el robo de placas de metal de las tumbas, planteó el reclamo ante la administración con escasa respuesta.

Ante la crudeza de estos relatos, la flamante secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, agendó como una de sus primeras actividades una visita al Cementerio Municipal. Y lo hizo de día y de noche para evaluar el estado del sistema de iluminación, mientras ya diseña un plan de acción para dar mayor seguridad a los vecinos que visiten el Cementerio.



¿ALLASINO SIGUE

EN EL GOBIERNO?

El "artista teatral y gestor cultural, practicante de yoga, devenido en funcionario público", Marcelo Chelo Allasino, parece continuar al frente de todos en el Instituto Nacional del Teatro, donde fue designado director en diciembre de 2015 cuando comenzaba la gestión de Cambiemos en el Gobierno nacional.

El martes último, publicó en sus redes sociales un mensaje a modo de descarga en la que sugiere continuar en el cargo. "A lo largo de estos cuatro años de gestión como Director Ejecutivo del INT sufrí ataques, extorsiones, actos de violencia verbal y moral, gritos, maltratos, amenazas. Lamentablemente es lo que ocurre cuando no se coincide con las decisiones corporativas de un grupo de personas que ejerce su poder y tiene miedo de perderlo. En el plenario de representantes del INT me hice presente, hoy, para informar sobre los avances de la gestión administrativa y la ejecución presupuestaria del año, que continúa gracias a que este (todavía) Director Ejecutivo decidió seguir trabajando hasta que el flamante Ministro decida qué hará con el INT", escribió. "Y gracias a lo cual muches están cobrando en estos días lo que estaba pendiente", destaca el aún funcionario nacional.

"Dos representantes provinciales pidieron que me retire. Y un par más se retiraron cuando empecé a hacer uso de la palabra. Otros siguieron mirando Facebook, como en cada reunión plenaria. La violencia, el ninguneo, la falta de respeto, siempre presente. Cosas que vivieron todos los directores ejecutivos de este organismo. Y que parece, seguirán viviendo", reveló con cierta resignación pero decidido a no callar. "Nada de todo el horror que viví en estos cuatro años hace que me arrepienta de haber trabajado incansablemente por el teatro de mi país. Me siento orgulloso de haberle puesto el cuerpo y de hacer coincidir mi palabra con mi acción, siempre dando la cara, siempre de frente", subrayó con una mirada más positiva.

"Celebro que las voces de funcionarios como Jose Oscar Kairuz, Paula Brusca, Julieta Alfonso se hayan hecho escuchar. Gracias el compromiso y el respeto. Y el afecto. Ojalá el deseo del Presidente Alberto Fernández encuentre cuerpo en nuestra gente. Ojalá que haya espacio para todes, para las disidencias, para quienes piensan distinto. Porque los proyectos verdaderamente transformadores son así: inclusives y tolerantes" planteó con entusiasmo. "Y el INT, lamentablemente, sigue dando muestras de que aún no lo es. Ni inclusive, ni tolerante" admitió con pesimismo para cerrar con un agradecimiento a sus padres por los valores con que lo educaron.