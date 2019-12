¿Qué modelo se escondía detrás del famoso auto de la Pantera Rosa? Automotores 20 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El auto de la serie animada La Pantera Rosa se ubica, sin dudas, en el podio de los vehículos más surrealistas construidos para una ficción.

Nacido de la imaginación del diseñador Jay Ohrberg, se convirtió en uno de los puntos de atracción del comienzo de cada show del felino rosado, quien hace 55 años tuvo su primera aparición en un cortometraje.

Fue diseñado por el renombrado Ed "Newt" Newton en colaboración con el famoso customizador y personalidad de la televisión, Dan Woods; el creador del color "rosa chicle" fue Joe Bailón; y también colaboró Bill "El Leadslinger" Hines.



DETALLES EXQUISITOS

El auto cuenta con detalles exquisitos como el impresionante puesto de conducción, una vitrina con bar, un especial motor y antena de televisión, imprescindible para sintonizar el show.

Pero el aspecto más destacado y recodado es el frontal de "pico de pato" que incluye al chofer, que maneja "casi volando". Otro curioso detalle, no menor, se encuentra en la diferencia de vías, siendo la separación entre ruedas delanteras mayor que la distancia entre ruedas del eje trasero.

Este loco modelo fue fabricado en 1969 sobre la base de un Oldsmobile Tornado (1966 - 1992), mide algo más de 7 metros de largo y supera los 1,80 metros de ancho. Si bien no se conoce el dato concreto de la altura, aquellos que miraban el show recordarán que, hacia el final de la apertura, se ve bajar del auto a la Pantera Rosa junto a un aparentemente petiso Inspector Clouseau, que salía caminando con comodidad.



SUBASTA Y

RESTAURACION

Después de largas décadas de esplendor, el vehículo fue subastado en 2011, momento en el que se encontraba en mal estado tanto estético como mecánico. Pero gracias a la restauración que realizó Galpin Auto Sports, el auto resurgió como en los días que llevó a la Pantera Rosa a lo más alto.

Con la restauración de la unidad y la difusión de imágenes pormenorizadas del modelo, se puede ver que la posición de conducción dista de ser ergonómica, y que sin duda alguna tener aquel inmenso motor V8 7.0 alojado justo detrás de la cabeza, refrigerado gracias a las enormes bocas que se abren a los costados del asiento, debe ser un poco incómodo. Igual que llevar casco, porque la cabina está expuesta.

Por supuesto, el auto de la Pantera Rosa es un fiel hijo de su tiempo. La serie fue emitida originalmente entre 1969 y 1976, por lo que abunda la decoración de los años 60 y 70, teñida con el color rosa, fundamento distintivo. Entre sus elementos de equipamiento "más avanzado" para su época hay un teléfono y un pequeño televisor en blanco y negro. Y mucho peluche rosa. (Fuente: Parabrisas - Perfil)



EL PERSONAJE

La Pantera Rosa (en inglés: The Pink Panther) es el nombre de un personaje de ficción, relacionado con la película de igual título, de 1963.

En la película original de 1963 titulada La Pantera Rosa, de Blake Edwards (1922-2010), ese título aludía a un diamante de color rosa.

En esa primera película se recurrió a una animación para ilustrar el título y los créditos iniciales y finales de la película. Blake Edwards encargó al prestigioso animador Friz Freleng (1906-1995, creador de Porky Pig, Piolín, El Gato Silvestre, Sam Bigotes y Speedy Gonzalez, entre otros) que crease un dibujo animado con tal fin, y solo le pidió tres cosas: que fuera gracioso, mudo y de color rosa.

La película fue estrenada el 20 de marzo de 1963 y el dibujo animado de los créditos llamó tanto la atención que, los productores llegaron a plantearse la viabilidad del personaje como dibujo animado independiente de la película.

Se hizo un cortometraje de animación con la pantera rosa como protagonista, titulado The Pink Phink, el que, a pesar del breve intervalo entre su estreno y la ceremonia de los Óscar celebrada el 13 de abril de 1964, ganó el premio Óscar al mejor cortometraje animado.

Dicho corto era en realidad, el capítulo piloto para la serie de animación La Pantera Rosa, la que más tarde sería desarrollada y dada a difusión.

Uno de los elementos más icónicos de la Pantera Rosa es la música del título y sus créditos, compuesta por Henry Mancini para la película original, y desarrollada con diversas variaciones en el resto de las series y películas. Se trata de un tema de jazz, con el saxo tenor como principal elemento instrumental.

A partir de The Return of the Pink Panther, de 1965, el intérprete solista de este tema fue el saxofonista británico Tony Coe.