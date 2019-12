Suspensión de designación de cargos docentes Locales 20 de diciembre de 2019 Redacción Por El Gobernador también tiene bajo análisis todos los nombramientos de personal que se hayan hecho después del 10 de junio.

El gobernador Omar Perotti puso bajo la lupa todos los movimientos de la administración del ingeniero Miguel Lifschitz. El Ministerio de Educación no quedó exento y el flamante mandatario tiene bajo análisis “todos los actos administrativos emitidos con posterioridad al 10 de junio que dispongan designaciones de personal afectando cargos vacantes de la planta permanente, temporaria y contratada”. Por decreto, definió la suspensión de la designación en sus cargos de docentes y horas cátedra “sin haberse verificado concurso”.

La medida también dispone la conformación de una comisión revisora, al mismo tiempo que “suspende la realización de nuevos llamados a concursos” y “las convocatorias en marcha” a la fecha.

"Si hay cosas que se tienen que investigar, que se investiguen, pero deben respetarse los acuerdos paritarios y los concursos realizados en ese marco”, dejó en claro el titular de AMSAFE Rosario, Gustavo Terés, que no ahorró críticas a la nueva gestión, que “vergonzosamente aún no designó a los directores regionales”.

El inicio de la gestión provincial aparece tan tensa como lo fue la transición. Ya en las primeras horas en su cargo, la ministra de Educación santafesina, Adriana Cantero, hizo referencia en una entrevista radial a la cantidad de “cosas por revisar y reordenar”.

“Desde el punto de vista administrativo estamos sorprendidos por los movimientos de gente en los últimos dos meses y no hablo de las paritarias”, había señalado días atrás la flamante funcionaria al programa Despacio Escuela. “Las colonias de vacaciones sorprendentemente no tienen previsión de financiamiento y estamos trabajando para dar respuesta a eso. Incluso, parte de las horas que históricamente el ministerio conserva a las colonias, fueron utilizadas en los últimos meses en otras áreas”, había señalado.



SIN EFECTO

Las declaraciones no hicieron más que anticipar lo que el gobernador rubricó formalmente a través del decreto Nº 89, que puso en la mira las designaciones que la gestión Lifschitz llevó adelante a partir del 10 de junio pasado, incluso a través de 166 decretos firmados por ex gobernador que corresponden a 341 cargos y funciones vacantes subrogadas, según informa el diario La Capital.

Perotti suspendió así “todos los actos administrativos y contratos” desde el 10 de junio pasado, y en el artículo 2º apuntó a “las designaciones en cargos docentes y horas cátedra, sin haberse verificado concurso que a esos fines dispone el régimen de la carrera, o en los que la designación haya recaído sobre personas que carezcan del título docente exigido”.

Como en el resto de las áreas de gobierno, los cargos y las horas cátedras en cuestión quedarán a revisión de la comisión creada ad hoc en el marco del Ministerio de Gestión Pública, que determinará la “legalidad” de los procedimientos.