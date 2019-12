“Los bancos ganaron millones, pero el ajuste es para los jubilados” Locales 20 de diciembre de 2019 Redacción Por OCTAVIO CRIVARO

Octavio Crivaro criticó al Gobierno por el proyecto de ley, Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que se está discutiendo en el Congreso, que perjudica la movilidad jubilatoria y no ataca a los sectores que se enriquecieron durante estos años. De esta manera, “La "Solidaridad" significa que solamente los trabajadores activos y pasivos somos los que tenemos que hacer un "esfuerzo" y seguir perdiendo. El FMI y las grandes empresas siguen ganando”, dijo.

Con este proyecto “se suspenden las subas previstas por la ley de movilidad previsional por 180 días a todos los jubilados hasta tanto se den nuevos aumentos por Decreto presidencial. Lo único que quiere el Gobierno es tener fondos para pagar una deuda ilegítima, fraudulenta, que el macrismo acordó con el FMI a espaldas del pueblo. ¿Se va a seguir negociando una deuda que hipoteca nuestro presente y futuro?”.

Señaló que “desde el Frente de Izquierda denunciamos que esta ley y estas medidas no afectan a los que más ganaron estos años, como los bancos que ganaron $ 243.000 millones en diez meses y que hoy mismo siguen ganando a costa del hambre del pueblo, mismo las petroleras que han sido beneficiadas con una baja de las retenciones. Una ley que no contempla la convocatoria de emergencia a paritarias para recuperar lo perdido del poder adquisitivo de los trabajadores, que actualmente deberían ganar el doble para llegar al valor de la canasta familiar”, destacó.

A modo de cierre, dijo que “con mi compañero Nicolás del Caño proponemos un proyecto de emergencia de prohibición de suspensiones y despidos. Aumento de emergencia para el conjunto de los trabajadores, jubilados y programas sociales. Ni un peso al FMI y especuladores, impuestos progresivos a los ricos y grandes empresas para destinar esa plata a salud, educación y salarios”, concluyó.