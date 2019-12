Para visibilizar a escritores, ilustradores y diseñadores Información General 20 de diciembre de 2019 Redacción Por Una plataforma que se propone visibilizar la obra de escritores, ilustradores y diseñadores en la industria editorial fue lanzada recientemente junto a un concurso destinado a la escritura de textos para un libro-álbum.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Se trata de Soy Autor, de la que participarán autoras y autores, quienes escriben, ilustran y diseñan, y artistas en general, inéditos, y poco conocidos u olvidados, y que desarrollan sus trabajos por fuera del mercado de circulación editorial.

La obra ganadora será publicada por la editorial Limonero, y su autor obtendrá un adelanto del pago por derechos de futuras ventas por 1.000 ejemplares.



EL JURADO

El jurado está compuesto por Iris Rivera, Istvansch y Cynthia Orensztajn.

Según se informó, el objetivo de la plataforma es generar intercambios entre las distintas partes del proceso de creación del libro, físico o digital, y así posibilitar que nuevas voces lleguen a los lectores, lo que permitirá que crezca el acervo cultural y la bibliodiversidad disponible.

La plataforma construirá un espacio de visibilidad para las obras de autores de ficción y no ficción, a quienes además brindará asesoramiento sobre las mejores formas de presentación, de cara al mercado editorial.



PARA SER TENIDO

EN CUENTA

En tanto, se informó que el primer concurso de textos pensados para ser publicados en formato de libro-álbum, deben ser obras de ficción en los géneros narrativo, lírico o dramático.

Cada participante, mayores de 18 años, residentes en cualquier lugar del mundo, y que escriban en lengua castellana, podrá hacerlo a través de una única obra, que deberá ser original e inédita.

La extensión del texto a enviarse no debe superar las dos carillas, en hoja A4, deberá estar escrito en letra Arial o Times New Roman 12, con interlineado sencillo.

Además, los participantes podrán adjuntar ilustraciones, una grilla o storyboard de manera complementaria al texto; lo que, sin embargo, no se considerará una ventaja por sobre el resto de los textos.

El ilustrador para la obra ganadora será elegido por la editorial, una vez que se conozca el texto ganador, por fuera del marco del presente concurso.



HASTA EL 29 DE

FEBRERO

Los textos deberán presentarse a través de la plataforma www.soyautor.com.ar hasta el 29 de febrero de 2020, inclusive; y el ganador se dará a conocer la semana del 13 de abril de 2020.