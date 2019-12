Nahuel Speck es la octava incorporación de 9 de Julio Deportes 20 de diciembre de 2019 Redacción Por El lateral-volante izquierdo que proviene de Atlético, se tranformó ayer en nuevo jugador del León rafaelino de cara al TRA 2020. El año pasado ya había jugado el mismo torneo para Libertad, donde cumplió una destacada actuación.

FOTO PRENSA ATLETICO UN RAYO EN EL LEON. Nahuel Speck cruzó la vereda y jugará el Regional para 9 de Julio.

Lo que venía siendo un secreto a voces, en la tarde de ayer se transformó en una realidad. Es que Carlos Nahuel Speck, el lateral izquierdo de 22 años nacido en Termas de Río Hondo, es nuevo jugador de 9 de Julio para el Torneo Regional 2020. De hecho, el representante del jugador se lo confirmó a LA OPINION en horas de la tarde de este jueves, con lo cual es la octava cara nueva del León rafaelino, que de a poco va conformando un plantel interesante en su aspiración de ser protagonista del certamen nacional que se pondrá en marcha el próximo 2 de febrero. El santiagueño jugó el pasado Regional con Libertad de Sunchales, donde fue uno de los puntos altos del elenco Cañonero que luego fue eliminado en cuartos de final en los penales ante Ben Hur (convirtió un gol y dio 5 asistencias), y el último semestre formó parte del plantel de la Crema que conduce Walter Otta en la Primera Nacional, pero nunca fue convocado. Seguramente, la intención del futbolista era tener continuidad en el 2020 que se viene y el "9" será una buena ocasión para que pueda volver a tener ritmo futbolístico, recordando que era también uno de los nombres que sonaban en la BH, que hace unos días sumó a uno de sus ex compañeros en Atlético, Lucas Quiroz.

De esta manera, el Rayo, que se va a estar sumando a la pretemporada juliense el 2 de enero junto al atacante Brian Noriega, se suma a las llegadas del arquero Marcos Cordero; los defensores Sebastián Mandrile, Martín Albertengo y Maximiliano Martínez, el volante Andrés Mandrile y el atacante Nicolás Peralta.



¿SERA EL UNICO?

Se sabe que desde hace un tiempo hay un acuerdo firmado entre 9 de Julio y Atlético para cederse jugadores entre ambas instituciones. Lo concreto es que luego de concretarse el arreglo de Speck con el "9", otros jugadores albiceleste podrían sumarse en calidad de préstamo al León rafaelino. Uno podría ser el volante Luciano Pogonza, que jugó algunos partidos en la B Nacional el año pasado y que en este 2019 jugó en el equipo liguista albiceleste. Mientras que otro que podría recalar en calle Ayacucho es el volante central Franco Baudracco, también con participación en el certamen doméstico con la casaca albiceleste. Por lo pronto, son sólo rumores, aunque en los próximos días podría haber algún tipo de avance dirigenciales por alguno de estos jóvenes valores de la Crema.



SE SUMO MAINA

En cuanto a los jugadores que son propiedad de 9 de Julio, el arquero Julián Maina se sumó a los trabajos de pretemporada el martes, con lo cual Marcelo Werlen ya se aseguró a los dos arqueros para el Regional. Maina, un referente del club, va a estar peleando el puesto de titular con Cordero, un gran amigo íntimo y personal, con lo cual la competencia va a ser muy linda, sana y pareja. En tanto, Guillermo Funes espera en los próximos días arreglar su continuidad con la dirigencia, mientras ya se confirmó que el polifuncional Damián Maciel no jugará más en el "9", ya que se venció el préstamo del jugador con Sportivo Norte, el club dueño de su pase y que pretendía vendérselo al "9", aunque no descataría alguna oferta para jugar el Regional en otro de los clubes de la región. Por otro lado, el próximo 31 de diciembre, el atacante Kevin Muñoz, actualmente en Libertad, debe volver a 9 de Julio, quien se lo cedió en calidad de préstamo. La intención del Cañonero es que el futbolista de Aldao continúe en la institución para disputar el Regional, y para ello los sunchalenses le cederían a la entidad rafaelina al volante Cristian Sánchez, uno de los jugadores pretendidos por Marcelo Werlen. En cuanto a la preparación, el plantel rojiblanco continuará entrenando hasta este sábado y luego quedará licenciado hasta el 2 de enero, donde se retomará la pretemporada.



ARRANCO BROWN

Mientras tanto, por el lado de Brown de San Vicente, en las últimas horas comenzó a entrenar de cara a su primera participación en el Regional Amateur que se viene. El plantel conducido por Maximiliano Barbero parará por las Fiestas de Fin de Año y volverá a moverse el 6 de enero. Hasta el momento, La Verde sumó 2 caras nuevas del medio liguista. Uno es Ezequiel Gnemmi, volante ofensivo o delantero surgido en Ben Hur (salió por patria potestad a mediados de 2017) y que en esta temporada jugó en Argentino de Humberto; y el otro es Alberto Luque, lateral o volante izquierdo, jugador de Florida de Clucellas.